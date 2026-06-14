El PP ordena el rompecabezas judicial del sanchismo: 15 causas, 94 investigados y 1.817 años de cárcel

El Partido Popular ha puesto en marcha una nueva página web para recopilar y explicar los distintos procesos judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Bajo el nombre de latramapsoe.es, el portal reúne en un único mapa interactivo los casos que, según los populares, conforman "la mayor trama de corrupción de la historia reciente" vinculada al PSOE.

La iniciativa llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno porque actualmente existen 15 causas judiciales abiertas que afectan a personas relacionadas con el Ejecutivo, el Partido Socialista, el círculo de confianza del presidente, su familia e incluso al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y "como revelan las investigaciones, hay un denominador común que une a toda esta organización criminal: Pedro Sánchez", señala el PP.

Los populares aseguran que la dimensión del escándalo hace necesario ofrecer a los ciudadanos una herramienta que permita seguir cada investigación y entender las conexiones entre los distintos procedimientos. El portal recoge un total de 94 investigados y hasta 19 tipos de delito diferentes, entre ellos organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales, fraude fiscal, revelación de secretos, estafa o contrabando.

Es tanta la corrupción del PSOE que a veces es difícil de seguir. Para que no perderte nada, entra aquí: https://t.co/VR1bCSSVyC pic.twitter.com/3dFe5ZumOD — Partido Popular (@ppopular) June 14, 2026

Según las cifras recopiladas por el PP a partir de las peticiones de la Fiscalía y de las acusaciones, las penas reclamadas podrían sumar hasta 1.817 años de prisión. Además, destacan que ya existe un condenado –el exfiscal Álvaro García Ortiz–, mientras que otras 17 personas están procesadas y 76 continúan siendo investigadas en fase de instrucción.

Todas las causas abiertas

Entre los procedimientos incluidos en el mapa figuran el caso Koldo, que afecta al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente; la causa abierta contra David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo; o las pesquisas que afectan al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz.

La web también incorpora el procedimiento que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero que, tras la tasación de las joyas halladas en la caja fuerte de Ferraz, se ha convertido en todo un golpe político y moral para el PSOE.

Una semana horrible

La presentación de esta herramienta coincide con una semana especialmente intensa en los tribunales y en el Senado. Este lunes está prevista una nueva comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado. Un día después declarará en la Cámara Alta la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus reuniones con Leire Díez.

Además, Zapatero deberá comparecer los días 17 y 18 de junio ante el juez José Luis Calama, después de que se ampliara su imputación por presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros. La semana concluirá con la comparecencia en el Senado de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para dar explicaciones sobre la actuación de Leire Díez en el ámbito de la Fiscalía.

Todo ello mientras se espera la resolución del denominado caso Ábalos, cuya sentencia, según avanzó recientemente el Tribunal Supremo, podría conocerse de forma inminente.