La (el) joya del Pisuerga

En la jornada tercera de su obra Pedro de Urdemalas –antes Urdemales–, Cervantes introduce este diálogo entre la reina y el caballero Marcelo:

reina. Estas joyas de valor

¿Cuyas son o cuyas fueron?...

…Pues ¿cómo se enajenaron?

Porque me importa saber

cómo aquesto vino a ser

si se dieron o se hurtaron.

En la famosa película La joya del Nilo, la joya no era una piedra preciosa sino un líder espiritual y santo sufí incluso bromista, que había sido secuestrado por un tirano islamista. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ciudad en la que nació el expresidente Zapatero, creo que este personaje, que va camino de leyenda, es una joya para la reconstrucción de la nación española perforada por la cloaca trenzada por Ferraz desde hace décadas.

Al contrario que en la película, la joya del Pisuerga, mejor el joya que ya es Zapatero, ni es bondadoso ni jaranero, sino que lo simulaba muy bien, con aquello de que la tierra no era de nadie –como el dinero público– o su divagación sobre el infinito, que parecía un chiste y tantas otras levitaciones parafísicas. Detrás de esa apariencia, lo que había era un vulgar presunto delincuente de bien altos vuelos y bajos escrúpulos.

Pero es que lo de las joyas no es un capítulo más de su sonrojante biografía. No. Cuando se piensa en ellas con un poco de detenimiento se intuye todo un rosario de irregularidades que hacen del personaje Zapatero una joya para España, en el sentido de su gran valor político y ético para acabar con el régimen sanchista y para urgir la renacionalización y remoralización de España. Es el ejemplo perfecto del abismo en el que este país nunca debió caer y del que es absolutamente necesario salir cuanto antes.

Por ello, lo de Cervantes. Estas joyas que guardaba el no bobo solemne en su caja fuerte de Ferraz, ¿cómo se enajenaron, si se dieron, si se hurtaron, si se ordenaron engarzar y dónde, o si ya venían dispuestas y de dónde? Si se fijan bien, si las joyas no fueron declaradas cuando entraron en España ni se han pagado impuestos por su posesión, hay una tenebrosa conducta delictiva que recae en todo un expresidente del Gobierno y secretario general del PSOE durante más de una década.

Descartado ya el origen familiar de las joyas –¿cómo puede soportarse que Luis Arroyo siga siendo presidente del Ateneo de Madrid (Cánovas, Unamuno, Marañón, Menéndez Pidal, Valle-Inclán, Cossío y otros muchos se remueven en sus tumbas)– tras engañar a los españoles sobre el valor de las joyas de su jefe?, estos collares, brazaletes, pendientes y demás, ¿cómo han llegado a manos de Zapatero?

Entre paréntesis, en esto de las joyas, el PSOE tiene precedente: el tesoro del Vita, miles de joyas robadas a ciudadanos españoles y embarcadas para México en 1939, donde fueron "administradas" por Indalecio Prieto, que se las robó a Negrín. Por cierto, que José Prat, que fue presidente del Ateneo de Madrid y del PSOE en el exilio, prometió en 1977 que iban a presentarse las cuentas del Vita. Jamás se ha hecho.

Volviendo al "Joya del Pisuerga", ¿recibió este alijo de una vez o por fracciones? ¿Y de quién las recibió? ¿Venían ya engarzadas o fue él mismo quien lo ordenó? ¿Eran de alguien, de alguna familia antes de serles regaladas? ¿Y por qué se las regalaron? En pago o agradecimiento por qué servicios. ¿Fue un regalo al presidente del Gobierno de España o un presente a un expresidente? ¿O fue antes?

Si como parece ser el caso, las joyas no fueron declaradas en España, ¿cómo entraron? A cualquiera que intente algo parecido, lo cogen los agentes aduaneros y lo crujen. Y luego Hacienda lo clava. Pero nada de eso parece haber ocurrido. ¿Acaso entraron por valija diplomática y quién dio el consentimiento? ¿Acaso vinieron a España mediante un vulgar acto de contrabando?

Todas las preguntas sin respuesta que se nos ocurren se sintetizan en una petición formal y solemne, esta sí, a un expresidente del Gobierno para que nos reconstruya documentalmente el origen, si es lícito, de las joyas aparecidas, su declaración fiscal y su trayectoria aduanera. Pero el tema es más gordo.

Se lee, entre otras cosas, en la libreta de Leire Díez: "Zapatero. Nervis. Ramírez dispuesto a declarar que la operación fue limpia. Quieren que saque a su hermano". Nervis es Nervis Villalobos, exviceministro venezolano investigado en España y otros países, y cuyo expediente de nacionalidad española ha sido recabado por la UCO. Ramírez es Rafael Ramírez, exjefe político de Villalobos en el área petrolera/energética venezolana. ¿Qué hermano? ¿Por qué? ¿Qué pinta Zapatero en todo ello? ¿Tiene todo ello, petróleo, contenedores y otras cosas peores que ver con estas joyas?

Es indecoroso, indecente todo, pero el brillo iluminador del "joya del Pisuerga" nos tiene que ayudar más que nada a comprender qué caminos no deben volver jamás a ser recorridos en España. Si este resplandor fétido de la ciénaga en la que habita el PSOE de Pedro Sánchez y quien era hasta ahora su referente moral no logra que en sus bases se produzca una rebelión por dignidad, es que ya no hay nada que hacer, como no lo hubo en Sodoma y Gomorra.