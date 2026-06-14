Un chaval blanco ha sido asesinado y estos son los bastardos que lo han matado

En Inglaterra, un chaval apuñala a otro, y cuando llega la policía le pone las esposas al apuñalado, que se desangra y muere mientras los agentes no hacen nada por salvarle. El asesino, inmigrante indio, había acusado falsamente a su víctima —blanco— de insultos racistas y lo apuñaló con un kirpan, el cuchillo ceremonial sij. En el Reino Unido existe una exención religiosa explícita que permite a los sijs portar estos cuchillos como mandato de fe. Sin embargo, si una ciudadana lleva un spray de pimienta para defenderse, enfrenta multa o prisión.

Reino Unido es, por cierto, ese país en el que cientos de chicas fueron violadas por bandas de paquistaníes mientras la policía miraba hacia otro lado para no ser acusada de racista. El mismo que fue referente feminista con Margaret Thatcher, mal que les pese a las feministas de cuota, y hoy acumula una plaga de crimen con armas blancas, desintegración social e inmigración masiva que no solo no se integra sino que niega el deber de la integración en nombre del decolonialismo. Como en el resto de Europa.

Esto no es culpa de los inmigrantes, la mayoría honestos, sino de una ideología occidental: el multiculturalismo posmoderno, que está permitiendo que diversos fundamentalismos religiosos se introduzcan en Europa como caballos de Troya. El multiculturalismo mata porque el multiculturalismo es una broma asesina. ¿Quiénes son sus responsables intelectuales?

Hay ideas que crecen en los márgenes de una civilización como malas hierbas hasta que invaden el jardín central de la cultura. Las raíces del multiculturalismo oficial no están en el humanismo ilustrado de la Ilustración sino en la rebelión antirracionalista del siglo XIX y sus actuales derivadas neorrománticas. Nietzsche es el máximo enemigo de la Ilustración al anunciar la "muerte de Dios", ya que trató, como buen sofista nihilista, de dinamitar toda pretensión de verdad universal. "No hay hechos, solo interpretaciones", escribió antes de ingresar en el manicomio una vez que su cerebro, devorado por esos pequeños hechos llamados "virus", desconectó definitivamente de cualquier hecho. Los nazis le hicieron suyo con una peculiar interpretación de su filosofía, aplicándole su propia retórica dinamitera. El relativismo nietzscheano convirtió la realidad en un campo de fuerzas donde cada cultura construye su propia verdad, la ciencia es capricho arbitrario y la política, la mera celebración del más fuerte o el más astuto.

Heidegger radicalizó esta crítica nietzscheana al regodearse en que la autenticidad reside en asumir la propia facticidad cultural, no en diluirla en razón cosmopolita. Carl Schmitt añadió que la política no es debate racional sino decisión soberana, por lo que el pluralismo liberal basado en el logos le merecía una risotada. Ambos prepararon el terreno para una visión del mundo donde las identidades culturales son inconmensurables y juzgarlas desde fuera es ya un acto de dominación. Sintomáticamente, estos dos intelectuales nazis son hoy venerados fundamentalmente por pensadores de extrema izquierda.

En Francia, Foucault remató la jugada desde las trincheras posmodernas. Para el francés, el saber no es búsqueda de verdad sino instrumento de poder, y el universalismo ilustrado no es más que colonialismo epistemológico. Si Heidegger fue el führer académico de la ultraderecha filosófica, Foucault devino el ayatolá ideológico de la ultraizquierda. En Estados Unidos, Herbert Marcuse —un marxista-freudiano que pretendía destruir el sistema de libertades "burguesas" cómodamente sumergido en las piscinas californianas que inmortalizó el recientemente fallecido David Hockney— recomendó "tolerancia represiva" contra la democracia liberal y tolerancia plena hacia las fuerzas revolucionarias —vulgo: terroristas—. Un filósofo norteamericano, Richard Rorty, le dio a todo este mejunje blandamente relativista y débilmente intelectual una pátina de respetabilidad empática sosteniendo otro negacionismo de la verdad, dado que, decía, solo se pueden edificar castillos conceptuales sobre el aire de los deseos y los sentimientos. En suma, que donde esté la solidaridad, que se quite la objetividad; donde esté el calor estabular de la tribu, se quite la frialdad lógica de la universalidad.

El resultado es un relativismo cultural pequeño, peludo, suave —tan blando por fuera, que se diría todo de algodón— donde criticar prácticas incompatibles con la dignidad individual —desde la ablación del clítoris hasta la yihad islamista— se convierte en un pecado de etnocentrismo. En este momento de la pseudoargumentación suelen mencionar los "paradigmas inconmensurables" de otro bastardo filosófico, Thomas Kuhn. Pero el multiculturalismo no es la madurez de la tolerancia liberal, sino su antítesis. Allí donde el liberalismo clásico defendía la razón como herramienta común y los derechos como universales, el multiculturalismo posmoderno ve en esa razón solo un instrumento de poder blanco y colonial. Según el multiculturalismo, pensar, lo que se dice pensar, es exclusivamente cosa de blancos, europeos y occidentales, esos logocéntricos —según nos acusó otro de nuestros malditos bastardos filosóficos, Jacques Derrida—.

Pero las culturas no son mónadas cerradas ni igualmente válidas. Algunas han generado más libertad, más conocimiento y más belleza que otras. Negarlo no es empatía, ni tolerancia, ni diversidad, ni inclusión, sino abdicación intelectual y traición humanista. La Torre de Babel multicultural que estamos construyendo no se derrumbará por confusión de lenguas, sino por confusión de valores. Y cuando eso ocurra, la realidad —cruda, testaruda, poco dispuesta a plegarse a nuestros relatos— nos recordará que la razón, por imperfecta que sea, sigue siendo el mejor antídoto contra la barbarie de las identidades absolutas. Aunque al paso que vamos, nuestro sitio será la checa políticamente correcta y —no me quiero poner trágico pero ahí está ya ese pobre chaval cuyo único delito era ser blanco en una época en la que el mal radical baila reguetón con la banalidad del mal— la paz perpetua de los cementerios. Descanse en paz, Henry Nowak.