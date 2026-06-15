Menú
Política

En directo | Begoña Gómez declara ante el juez Peinado

Begoña Gómez declara hoy a las 18:00h ante el juez Peinado en una audiencia preliminar obligatoria, el paso clave previo a un juicio con jurado.

Begoña Gómez declara hoy a las 18:00h ante el juez Peinado en una audiencia preliminar obligatoria, el paso clave previo a un juicio con jurado.
El vehículo que traslada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla. | Europa Press

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparece hoy a las 18:00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Esta audiencia preliminar —de asistencia obligatoria tras el aplazamiento concedido el pasado 9 de junio— supone un trámite decisivo en la instrucción, ya que las partes deberán pronunciarse sobre la procedencia de abrir un juicio oral con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca. Junto a Gómez, también están citados en Plaza de Castilla la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Diversas personas se concentran frente a los juzgados para denunciar la corrupción de Sánchez
Begoña Gómez ya está dentro de los juzgados

Según fuentes conocedoras de la situación, la esposa del presidente del Gobierno se encuentra en los Juzgados de Plaza de Castilla.

No está en sala todavía, pero se espera que suba en unos minutos. La esposa del presidente ha entrado por el garaje.

Hazte Oír advierte de la petición de prisión si no se presenta

El letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán ha dejado en el aire las consecuencias que pueda haber si Begoña Gómez no acude a los Juzgados; algo que ha ocurrido en las últimas ocasiones.

En este supuesto, la acusación popular podría pedir la entrada de Begoña Gómez en prisión preventiva. El magistrado instructor había apercibido a Begoña Gómez con "el uso de la fuerza pública" si no asiste a los Juzgados.
Así se encuentran los alrededores de Plaza de Castilla

Así se encuentran los alrededores de Plaza de Castilla, donde está previsto que comparezca Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado.

El dispositivo de seguridad cuenta con una quincena de agentes de la Policía Nacional, que han delimitado el espacio de prensa.
Hazte Oír ve riesgo de que Begoña quiera "sustraerse de la acción de la Justicia"

"Hazte Oír Va a pedir medidas cautelares, la retirada del pasaporte y comparecencia cada quince días en los Juzgados", ha dicho el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán en declaraciones a los medios de comunicación.

Al ser preguntado el motivo de la petición de medidas cautelares, ha asegurado que "hay riesgo" de que Begoña Gómez quiera "sustraerse de la acción de la Justucia": "Entendemos que hay riesgo no solamente de fuga, sino también riesgo de sustraerse a la acción de la justicia".
La acusación popular pedirá la retirada de pasaporte para Begoña Gómez

El abogado de Hazte Oír, que lidera la acusación popular en el proceso en el que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Javier María Roldán, ha anunciado que pedirá al juez Juan Carlos Peinado que retire el pasaporte a Begoña Gómez.

Relacionado

Cristina Álvarez llega a los juzgados

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, ya ha llegado a los juzgados de Plaza Castilla.
La posible adopción de medidas cautelares

Otro de los puntos relevantes de la audiencia será la posible adopción de medidas cautelares, que Peinado estudia ante el riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas solicitadas. Entre las opciones planteadas se encuentran la retirada de pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente, aunque las partes deberán ser escuchadas antes de cualquier decisión.
También están citados Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabéss

Junto a Begoña Gómez también están citados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, ambos investigados por su relación con la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió Gómez.

Entre los elementos analizados en la causa figuran correos y gestiones relacionadas con la propuesta de docentes y la actividad de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, así como posibles vínculos con contratos públicos. También se ha puesto el foco en el papel de colaboración de la asesora y en la relación profesional previa entre los implicados.
Los delitos que se investigan

En esta vista, el magistrado comunicará a los investigados los hechos que se les atribuyen y los cuatro presuntos delitos que se investigan: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Las acusaciones populares sostienen la necesidad de abrir juicio oral, mientras que la defensa y la Fiscalía han solicitado el archivo o la absolución.

Begoña Gómez comparece esta tarde ante el juez Peinado en una audiencia 'obligatoria'

Esta tarde, a las 18:00 horas, Begoña Gómez comparece ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar que marca un momento clave en la instrucción del "caso Begoña Gómez". La citación forma parte del procedimiento previsto en la Ley del Jurado y tiene como objetivo decidir si la causa pasa a juicio con jurado popular, además de cerrar formalmente la fase de investigación.

La comparecencia es obligatoria y se produce tras meses de instrucción judicial en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Temas

En España

    Lo más leído

    1. Santiago Navajas: 'Un chaval blanco ha sido asesinado y estos son los bastardos que lo han matado'
    2. Preocupa el estado físico de Topuria: ingresado en el hospital con lesiones orbitales de larga duración
    3. El Banco Mundial emite otra condena contra España por por los impagos de Sánchez a las renovables
    4. Miguel Sebastián exhibe esmeraldas que le regalaron en Arabia Saudí en defensa de Zapatero
    5. Los mejores ventiladores de pie: La solución más eficiente y económica para el calor en casa