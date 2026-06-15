La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparece hoy a las 18:00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Esta audiencia preliminar —de asistencia obligatoria tras el aplazamiento concedido el pasado 9 de junio— supone un trámite decisivo en la instrucción, ya que las partes deberán pronunciarse sobre la procedencia de abrir un juicio oral con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca. Junto a Gómez, también están citados en Plaza de Castilla la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
🔴 Diversas personas se concentran frente a los juzgados de Plaza Castilla para denunciar la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez pic.twitter.com/kcJXTISzFr— Libertad Digital (@libertaddigital) June 15, 2026
Según fuentes conocedoras de la situación, la esposa del presidente del Gobierno se encuentra en los Juzgados de Plaza de Castilla.
No está en sala todavía, pero se espera que suba en unos minutos. La esposa del presidente ha entrado por el garaje.
El letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán ha dejado en el aire las consecuencias que pueda haber si Begoña Gómez no acude a los Juzgados; algo que ha ocurrido en las últimas ocasiones.
En este supuesto, la acusación popular podría pedir la entrada de Begoña Gómez en prisión preventiva. El magistrado instructor había apercibido a Begoña Gómez con "el uso de la fuerza pública" si no asiste a los Juzgados.
Así se encuentran los alrededores de Plaza de Castilla, donde está previsto que comparezca Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado.
🔴 Así se encuentran los alrededores de Plaza de Castilla antes de la comparecencia de Begoña Gómez a las 18:00 pic.twitter.com/qhnCqiTAU5— Libertad Digital (@libertaddigital) June 15, 2026
El dispositivo de seguridad cuenta con una quincena de agentes de la Policía Nacional, que han delimitado el espacio de prensa.
"Hazte Oír Va a pedir medidas cautelares, la retirada del pasaporte y comparecencia cada quince días en los Juzgados", ha dicho el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán en declaraciones a los medios de comunicación.
Al ser preguntado el motivo de la petición de medidas cautelares, ha asegurado que "hay riesgo" de que Begoña Gómez quiera "sustraerse de la acción de la Justucia": "Entendemos que hay riesgo no solamente de fuga, sino también riesgo de sustraerse a la acción de la justicia".
El abogado de Hazte Oír, que lidera la acusación popular en el proceso en el que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Javier María Roldán, ha anunciado que pedirá al juez Juan Carlos Peinado que retire el pasaporte a Begoña Gómez.
La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, ya ha llegado a los juzgados de Plaza Castilla.
🔴 Cristina Álvarez llega a los juzgados en el marco de la comparecencia de Begoña Gómez, prevista para las 18:00 pic.twitter.com/VFd18byCOX— Libertad Digital (@libertaddigital) June 15, 2026
Otro de los puntos relevantes de la audiencia será la posible adopción de medidas cautelares, que Peinado estudia ante el riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas solicitadas. Entre las opciones planteadas se encuentran la retirada de pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente, aunque las partes deberán ser escuchadas antes de cualquier decisión.
Junto a Begoña Gómez también están citados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, ambos investigados por su relación con la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió Gómez.
Entre los elementos analizados en la causa figuran correos y gestiones relacionadas con la propuesta de docentes y la actividad de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, así como posibles vínculos con contratos públicos. También se ha puesto el foco en el papel de colaboración de la asesora y en la relación profesional previa entre los implicados.
En esta vista, el magistrado comunicará a los investigados los hechos que se les atribuyen y los cuatro presuntos delitos que se investigan: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Las acusaciones populares sostienen la necesidad de abrir juicio oral, mientras que la defensa y la Fiscalía han solicitado el archivo o la absolución.
Esta tarde, a las 18:00 horas, Begoña Gómez comparece ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar que marca un momento clave en la instrucción del "caso Begoña Gómez". La citación forma parte del procedimiento previsto en la Ley del Jurado y tiene como objetivo decidir si la causa pasa a juicio con jurado popular, además de cerrar formalmente la fase de investigación.
La comparecencia es obligatoria y se produce tras meses de instrucción judicial en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.