La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparece hoy a las 18:00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Esta audiencia preliminar —de asistencia obligatoria tras el aplazamiento concedido el pasado 9 de junio— supone un trámite decisivo en la instrucción, ya que las partes deberán pronunciarse sobre la procedencia de abrir un juicio oral con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca. Junto a Gómez, también están citados en Plaza de Castilla la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.