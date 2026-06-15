El editorial de Carlos Cuesta: la ofensiva del PSOE contra jueces y fiscales

Carlos Cuesta ha analizado este lunes en La Noche de Cuesta, de esRadio, las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, poniendo el foco en un nuevo informe que, según ha explicado, conecta a Santos Cerdán y a Leire Díez. El periodista también ha abordado las comparecencias previstas esta semana en la Audiencia Nacional y en la Comisión de Investigación del Senado, así como las iniciativas impulsadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Durante su intervención, Cuesta ha advertido de que el documento policial podría marcar el inicio de una nueva fase en las investigaciones. "Este, por lo visto, era un mixto. Era Santos Cerdán y era Leire Díez de los dos", ha señalado sobre el informe de la UCO, antes de añadir que contiene "zambombazos" que podrían ser "la antesala de otra semana gloriosa".

El comunicador también ha recordado que esta semana está prevista la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, donde deberá dar explicaciones sobre distintos extremos de la investigación que le afecta. Asimismo, ha criticado las declaraciones del exministro Miguel Sebastián sobre los regalos recibidos por altos cargos en viajes oficiales, rechazando la normalidad de aceptar joyas de elevado valor económico.

Mercedes González y las reuniones con la 'cloaca'

Una parte importante del editorial ha estado dedicada a la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Investigación del Senado. Según Cuesta, deberá explicar los contactos mantenidos con integrantes de la denominada "cloaca" en momentos clave de las investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno.

El periodista ha vinculado esas reuniones con presuntas presiones sobre agentes de la UCO que investigaban asuntos relacionados con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según ha relatado, a los investigadores se les habría trasladado la consigna de "poneos de perfil" y de concluir que "no hay nada" en determinadas pesquisas.

Cuesta ha destacado además la aparición en los informes de referencias a correos electrónicos como "pedrosanchez1212" o "bgomez@presidencia.gov.es", asegurando que fue precisamente la aparición de estas direcciones la que habría provocado la paralización de algunas líneas de investigación.

En este contexto, también ha mencionado la citación de la fiscal Peramato en la Comisión de Investigación para aclarar los contactos mantenidos entre miembros de la Fiscalía y Leire Díez o Jacobo Teijelo. Según ha explicado, esos encuentros se produjeron mientras se desarrollaban maniobras contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal José Grinda.

La nacionalidad de Nervis Villalobos

Otro de los asuntos abordados por Cuesta ha sido la concesión de la nacionalidad española a Nervis Villalobos, exviceministro venezolano vinculado al sector petrolero. El director del programa ha sostenido que en las anotaciones atribuidas a Leire Díez aparecen referencias a "Félix" y a "Escribá", nombres que relaciona con Félix Bolaños y el gobernador del Banco de España.

Según ha explicado, Villalobos era una figura con conocimiento directo de los negocios petroleros desarrollados desde la época de Hugo Chávez hasta la de Nicolás Maduro. "Tiene toda la información de lo que se ha hecho con el petróleo", ha afirmado Cuesta, quien ha asegurado que el objetivo era protegerle frente a posibles actuaciones judiciales de Estados Unidos.

Para el periodista, el hecho de que finalmente obtuviera la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática refuerza la vinculación de este proceso con el entorno del actual ministro de Justicia.

La reforma judicial de Bolaños

Cuesta ha dedicado buena parte de su análisis a las iniciativas impulsadas por Félix Bolaños en el ámbito judicial. En concreto, ha criticado el proyecto para incorporar centenares de nuevos jueces y fiscales, interpretándolo como un intento de alterar los equilibrios internos de la carrera judicial.

A su juicio, el objetivo no sería resolver los problemas de saturación de los tribunales, sino influir en los futuros nombramientos de responsabilidad. "Lo que quieren es remover las capas judiciales para poder asignar los cargos potentes", ha afirmado.

El comunicador también ha cargado contra las declaraciones realizadas por el ministro en abril de 2026, cuando aseguró que numerosos jueces compartían una visión crítica sobre determinadas resoluciones judiciales. Cuesta ha cuestionado que un ministro mantenga ese tipo de conversaciones con magistrados, preguntándose: "¿Qué hace un ministro de Justicia hablando con innumerables jueces?".

A partir de ahí, ha relacionado esta estrategia con las denominadas leyes Bolaños, que, según su versión, buscaban modificar el sistema de acceso a la judicatura y reforzar el papel del Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia.

Investigaciones sobre Begoña Gómez y David Sánchez

El director de La Noche de Cuesta también ha repasado los ataques que, según sostiene, han sufrido algunos jueces encargados de investigar causas relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno.

En este sentido, ha mencionado expresamente al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez, y a la juez Beatriz Biedma, responsable de la investigación sobre David Sánchez. Según ha denunciado, ambos habrían sido objeto de campañas de desprestigio impulsadas desde estructuras vinculadas al PSOE.

Respecto al juez Peinado, Cuesta ha recordado que la querella presentada contra él fue rechazada por unanimidad por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, utilizando este hecho para cuestionar las críticas vertidas contra el magistrado.

Ascensos en la Fiscalía

En la recta final del editorial, Cuesta ha cargado contra varios ascensos producidos en la Fiscalía, mencionando los casos de Diego Villafañe, Beatriz López Pesquera y Pilar Rodríguez, conocida en determinados ámbitos como "Pilar Cianuro".

Asimismo, ha denunciado que la denominada "cloaca" habría desarrollado una estrategia coordinada para actuar contra jueces, fiscales e investigadores que instruyen causas de corrupción relacionadas con el PSOE.

El periodista ha concluido asegurando que también existiría una red de apoyo mediático formada por decenas de periodistas. "Ya tenemos las referencias por parte de Leire Díez a que había una colección de sincronizados de nada más y nada menos que 61 periodistas", ha afirmado.

Para Cuesta, todas estas actuaciones formarían parte de una estrategia más amplia impulsada desde el entorno de Pedro Sánchez y Félix Bolaños para influir en el funcionamiento de la Justicia y frenar el avance de las investigaciones que afectan al PSOE.