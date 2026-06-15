El juez Jesús Villegas ha mostrado su preocupación por las últimas reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia y ha advertido de que algunas de ellas podrían afectar a la independencia judicial. En el programa de esRadio La noche de Cuesta, el magistrado ha analizado la convocatoria de nuevas plazas judiciales publicada en el BOE y la ha relacionado con los cambios estructurales que el Gobierno pretende implantar en la Administración de Justicia.

El Ejecutivo ha convocado 700 nuevas plazas para jueces, de las cuales 125 corresponden al denominado cuarto turno, una vía de acceso a la carrera judicial distinta a la oposición tradicional. Hay que recordar las iniciativas impulsadas por el ministro Félix Bolaños en materia judicial, entre ellas la atribución de la instrucción penal a los fiscales o la reforma de los sistemas de acceso a la judicatura.

"Convertirlo en un coladero político"

Villegas ha defendido que el cuarto turno puede ser una herramienta válida "si se utiliza bien", pero ha recordado que el Gobierno había planteado anteriormente una profunda reforma del acceso a la carrera judicial.

"Lo malo, y no lo debemos olvidar, es que este Gobierno tenía dentro de su agenda, nada oculta por cierto, acabar con el sistema de oposiciones y convertirlo en un coladero político", ha afirmado. Por ello, ha expresado su deseo de que la nueva convocatoria "no apunte en esa línea".

El magistrado ha sostenido además que algunas de las reformas previstas por el Ejecutivo no han prosperado debido a la falta de apoyos parlamentarios. "Gracias a Puigdemont no puede sacar nada adelante", ha señalado Villegas, añadiendo que el paquete legislativo previsto por el Gobierno era "para machacar la Justicia".

Críticas a los tribunales de instancia

Uno de los aspectos que más preocupan a Villegas es la implantación de los nuevos tribunales de instancia, contemplados en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según ha explicado, el problema no radica únicamente en la creación de nuevas plazas, sino en la ausencia de medios materiales y personales para que puedan funcionar adecuadamente.

"Esto va con la Ley de Eficiencia", ha explicado. "Significa que tiran jueces sin oficina judicial, sin equipo que los asista, sin un personal que esté detrás". Para ejemplificarlo, Villegas ha señalado: "Es como crear plazas de cirujano sin quirófanos, sin anestesistas y sin enfermeros".

El propio magistrado ha relatado que ya está experimentando las consecuencias de este nuevo modelo organizativo. "Hoy he empezado a sentir los efectos de los tribunales de instancia porque me han cambiado de juzgado", ha explicado en esRadio.

Villegas ha descrito los cambios que ha supuesto la nueva organización judicial y ha lamentado la desaparición de los equipos de trabajo tradicionales.

"Hoy precisamente estoy en el nuevo despacho porque nos han estabulado a todos los jueces juntos", ha afirmado. Según ha explicado, anteriormente cada juzgado constituía una unidad funcional propia, integrada por juez, letrado de la Administración de Justicia y funcionarios. Con el nuevo sistema, ha asegurado, esa estructura ha sido desmantelada.

"Los jueces en un sitio, los funcionarios en otro", ha resumido. Además, ha señalado que los funcionarios ya no trabajan para un juzgado concreto, sino que se distribuyen los asuntos de manera generalizada, lo que obliga a los magistrados a comunicarse mediante herramientas informáticas que ha calificado de "absolutamente absurdas".

El fin de los jueces de instrucción

A juicio de Villegas, estas reformas persiguen un objetivo más amplio. "Se trata de desarbolar y desarticular la Justicia y acabar con una Justicia que pueda poner en aprietos al poder", ha asegurado el magistrado.

El juez ha vinculado directamente estos cambios con la intención del Gobierno de atribuir la instrucción de las causas penales al Ministerio Fiscal. "Este es el paso previo para acabar con los jueces de instrucción", ha afirmado. "Se acaba con los jueces de instrucción, se le da a los fiscales y el juez se queda perdido en una especie de limbo en el cual no puede controlar ni investigar ni hacer nada", ha señalado Villegas.

Defensa de la independencia judicial

Por otro lado, cabe recordar los ataques ataques que distintos miembros del Gobierno y del PSOE han dirigido en los últimos meses contra jueces encargados de investigar casos que afectan al entorno del Ejecutivo, como al juez Juan Carlos Peinado.

Villegas ha denunciado que las críticas rara vez se centran en decisiones jurídicas concretas. "No dicen que el juez se ha equivocado en tal o cual cosa. Dicen que nos tienen manía, que estamos conspirados o que los ritmos judiciales están predeterminados", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que la actuación de los jueces está sometida a mecanismos ordinarios de control y revisión. Refiriéndose al juez Juan Carlos Peinado, ha explicado que las posibles discrepancias jurídicas se corrigen por los cauces procesales establecidos. "Los jueces no somos dioses y obviamente tenemos nuestros superiores que nos encauzan por la aplicación correcta del Derecho", ha afirmado.

El magistrado también ha criticado que determinadas causas se personalicen en algunos jueces concretos. "Parece que el único juez que hay en España fuera Peinado", ha señalado, recordando que otros magistrados como Santiago Pedraz o José Luis Calama también están instruyendo investigaciones muy relevantes. Para Villegas, el trasfondo de estas críticas responde a un rechazo hacia la separación de poderes.