El PP radiografía la trama socialista: 15 causas, 94 implicados y hasta 1.817 años de condena

Sergio Sayas ha defendido este lunes en La noche de Cuesta, de esRadio, la iniciativa del Partido Popular para recopilar en una única web los distintos casos judiciales que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. El diputado popular ha asegurado que las distintas investigaciones no pueden entenderse como episodios aislados y ha sostenido que existe una estructura de poder que tiene su origen en el propio presidente del Gobierno.

Durante la entrevista con Carlos Cuesta y Ana Rumí, Sayas ha valorado la página latramapsoe.es, una herramienta impulsada por el PP que recoge las principales causas judiciales vinculadas al PSOE, los delitos investigados y los nombres de los implicados. El parlamentario ha reconocido la dificultad de sintetizar una trama que, a su juicio, cuenta con numerosas ramificaciones. "La cantidad de información es tal, la cantidad de ramificaciones, que lo difícil es tener esto organizado", ha afirmado.

"No es un garbanzo podrido"

Preguntado por el papel de Santos Cerdán en las distintas investigaciones, Sayas ha rechazado la idea de que se trate de un caso aislado dentro del PSOE. "Nadie se puede creer que se nos quiera presentar a Cerdán como si fuese un garbanzo podrido. No, no es un garbanzo podrido. Es el eslabón de una forma corrupta y mafiosa que no se puede entender sin Pedro Sánchez", ha señalado.

El diputado del PP ha ido más allá y ha cuestionado que el presidente del Gobierno pudiera desconocer lo que ocurría en su entorno político. "Nadie puede entender que aquí se estuviera entrando dinero al Partido Socialista en bolsas de basura, saliendo dinero del Partido Socialista para pagar sueldos a los que están en la mafia, para pagar sueldos a los abogados por personas interpuestas. Una mafia organizada que tiene acceso directo a los ministerios, a las empresas públicas, a la Fiscalía General del Estado, a las más altas cotas de la Guardia Civil, y el presidente no se entera de nada. Esto es completamente impensable", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que "esto no puede funcionar sin Pedro Sánchez y sin que Pedro Sánchez esté completamente detrás de esto, en la órbita más cercana", vinculando al presidente con el conjunto de las investigaciones que afectan a antiguos colaboradores y dirigentes socialistas.

La comparación con Navarra

Sayas también ha trasladado sus críticas a la situación política en Navarra, donde ha acusado a la presidenta autonómica, María Chivite, de seguir una estrategia similar a la de Sánchez ante las informaciones relacionadas con adjudicaciones públicas.

"Cuando estamos viendo que más de cien millones de euros de obra pública, la mayor obra, se ha hecho en un procedimiento ilegal con una adjudicación que debería ser nula de pleno derecho. Casualmente, esa obra se adjudica a una empresa de la trama de Santos Cerdán y María Chivite no se enteraba de nada. Pues claro que María Chivite se enteraba de todo, exactamente igual que Pedro Sánchez se enteraba de todo", ha afirmado.

A juicio del diputado popular, ambos dirigentes comparten una misma estrategia política: "Emprender una huida hacia adelante, no dar ninguna explicación y querer taparlo todo".

"Una misión de emergencia nacional"

Durante la entrevista, Sayas ha defendido que el objetivo del PP no debe limitarse a un relevo político en La Moncloa, sino que debe incluir una profunda regeneración institucional. "No es solamente un cambio de Gobierno. Tenemos un cambio de modo de gobierno que tiene como finalidad máxima la regeneración ética, democrática y política de este país", ha declarado.

El diputado ha vinculado esa necesidad de regeneración tanto a los casos de corrupción investigados como a los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo con sus socios parlamentarios. Por ello, ha asegurado que la situación actual exige una respuesta política inmediata.

"Nunca como ahora ha sido tan necesario un cambio de Gobierno. Nunca como ahora tenemos la responsabilidad de convocar a los españoles a una misión de emergencia nacional: sacar a esta gente de La Moncloa cuanto antes", ha concluido.