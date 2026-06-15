El PSOE modifica su sistema de dietas y viajes tras el caso Leire y alerta del "consumo de prostitución"

El PSOE ha puesto en marcha un nuevo sistema de control de dietas y desplazamientos para los miembros de la Ejecutiva Federal y los trabajadores de la organización, una medida que forma parte del paquete de reformas impulsado por la dirección socialista después de la salida del exsecretario de Organización Santos Cerdán y de la polémica generada por el denominado caso Leire.

Según ha informado el partido este lunes en un documento difundido por la formación y recogido por EFE, los cambios buscan reforzar la austeridad interna y garantizar un uso más eficiente de los recursos económicos del partido.

La nueva política afecta a la gestión de los gastos derivados de viajes y dietas, con el objetivo de incrementar los mecanismos de supervisión. Desde el PSOE sostienen que estas modificaciones están permitiendo mejorar los procedimientos de liquidación de gastos, que ahora cuentan con una mayor capacidad de seguimiento y control.

Digitalización de los gastos

Entre las novedades incorporadas figura la implantación de la aplicación Tickelia, una herramienta digital destinada a gestionar la presentación y validación de tickets y facturas. El sistema permite el reconocimiento óptico de documentos, la contabilización automatizada de gastos y la recuperación del IVA correspondiente.

De acuerdo con la formación socialista, esta plataforma facilita la gestión de los gastos adelantados por cargos y empleados, reduce el uso de documentación en papel y mejora la trazabilidad de las operaciones económicas.

Medidas tras la crisis interna

Estas iniciativas se enmarcan en las reformas adoptadas por el PSOE desde que el pasado mes de junio se conociera la presunta implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo y la participación de la exmilitante Leire Díez, con quien habría formado una trama para interferir en procesos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Los socialistas aseguran haber completado ya las trece medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, durante el Comité Federal celebrado hace un año, reunión en la que se abordó la salida de Cerdán y se configuró una nueva dirección federal.

Entre esas medidas figura la obligación de que los cargos electos presenten una declaración de bienes de manera anual y al final de su mandato. También se ha incorporado el consumo de prostitución como causa de expulsión de la formación.

Más medidas pendientes de aprobación

Además, el PSOE prevé llevar al próximo Comité Federal, previsto para el 27 de junio, nuevas medidas de carácter económico y organizativo. Entre ellas se encuentran el refuerzo de los mecanismos de control financiero en las estructuras territoriales, una ampliación de las competencias de la gerencia federal para actuar ante posibles incumplimientos y la elaboración de un protocolo específico de prevención del fraude.

Según ha informado EFE, estas iniciativas deberán recibir el visto bueno del Comité Federal para entrar en vigor y buscan reforzar los mecanismos de control interno de la organización.