El abogado Jacobo Teijelo emitió dos facturas de 26.500 euros al PSOE que no aparecen en la contabilidad aportada por el partido, fechadas en abril y mayo de 2025, según consta en el informe de la UCO. La formación niega haber realizado dichos pagos. No así con el pago de 125.000 euros al abogado de Santos Cerdán que la investigación apunta a que el PSOE pagó para financiar los trabajos de la trama Leire.

"A estos dos pagos a los que hace referencia la UCO, les tengo que decir que nunca hicimos ese pago al abogado y por tanto no las pudimos aportar porque no se hizo el pago. Tenéis que tener en cuenta que estos contratos de asistencia jurídica los contrato a petición del secretario de Organización para asistencia del secretario de Organización. Cuando dejó de serlo, también cesaron esos contratos que asistían a Santos Cerdán. No podemos aportar aquello que no existe", ha afirmado con contundencia la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, en la que ha sido su primera rueda de prensa respondiendo a preguntas de los medios desde que estalló el caso Paco Salazar, acusado de acoso sexual.

Sí ha respaldado, en cambio, que se sufragaran viajes y dietas a la denominada Leire Díez, aunque situando siempre la responsabilidad en el exsecretario de Organización, Santos Cerdán. "No tenemos ninguna relación contractual con ella", ha querido matizar antes de subrayar que Santos Cerdán no "necesitaba ninguna autorización de nadie para decidir si se le paga el transporte a una periodista o de cualquier persona que pueda venir a reunirse con ese secretario de Organización. Otra cosa será si detrás de eso hay algún hecho contrario a la ley", ha recalcado Rebeca Torró, quien ha insistido en que esas prácticas suponían "cumplir con la norma interna y la ley".

La dirigente ha enmarcado este tipo de actuaciones dentro de la "naturalidad", al asegurar que "se habrán pagado transportes y dietas a otros compañeros periodistas que hayan venido aquí a reunirse con cualquiera de nuestros compañeros de la Ejecutiva Federal".

Pese a ello, ha defendido que el PSOE es el partido "más transparente y con las reglas internas más exigentes de todo el país", precisamente en un momento en el que continúan aflorando informaciones que afectan a la formación y que incluso la señalan como financiadora de la cloaca.

La decisión de situar a Rebeca Torró en primera línea en este momento no es casual. Constituye la antesala del Comité Federal que el PSOE celebrará el próximo 27 de junio, una cita en la que la dirección da por hecho que dirigentes socialistas como Emiliano García-Page o Adrián Barbón les van a sacar los colores, especialmente por la ausencia de acciones judiciales contra la denominada fontanera del PSOE tras más de un año.

La dirección federal trata de contener la crisis anunciando nuevas medidas anticorrupción que serán sometidas a votación en el Comité Federal. El partido prevé endurecer las consecuencias del consumo de prostitución mediante expulsiones, obligar a los miembros de la cúpula a declarar anualmente sus bienes y reforzar la "austeridad" mediante un "uso responsable de los recursos".

Estas iniciativas se suman a otras supuestamente ya implantadas, como la doble comprobación en el pago de facturas y los controles aleatorios. Un ejercicio de imagen en uno de los momentos más delicados que atraviesa el PSOE.

Semana negra para el PSOE

Ante las sucesivas citas judiciales y comparecencias públicas que salpican al PSOE esta semana, Rebeca Torró ha asegurado que en el partido están "tranquilos", insistiendo en el mensaje de que todo se esclarezca cuanto antes.

La petición de aplazamiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recibida como un jarro de agua fría en la formación, que confía en que su declaración contribuya a arrojar algo de luz sobre el negro mes de junio que atraviesan los socialistas. No obstante, fuentes del partido sostienen que el exjefe del Ejecutivo "va a entrar en todo", aunque evitan pronunciarse sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, situado frente a la sede nacional del PSOE.

Rebeca Torró también ha querido expresar su respaldo a la esposa del presidente del Gobierno, que esta tarde ha sido citada por el juez Peinado a una audiencia preliminar a la que tiene "obligación de comparecer" en persona de cara a un eventual juicio con jurado popular, en el que podría sentarse en el banquillo. "Admiro la fortaleza y templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del PSOE", ha recalcado la secretaria de Organización.