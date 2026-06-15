JUPOL denuncia el caos por la regularización de inmigrantes: "Están desbordados"

La portavoz del Sindicato JUPOL de la Policía Nacional, Laura García, ha denunciado en La noche de Cuesta la situación que atraviesan los agentes de Extranjería ante el proceso de regularización de inmigrantes en España y ha criticado también el reparto de condecoraciones por parte del Ministerio del Interior, en una entrevista en la que ha respondido a las preguntas sobre la falta de medios y planificación.

Esto sucede trasla concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Seguridad a la exvicepresidenta Carmen Calvo, mientras no se reconoce a agentes fallecidos o heridos en actos relacionados con el narcotráfico.

"No estamos en su lista"

Preguntada por si los agentes de Policía o las familias de guardias civiles fallecidos recibirán algún tipo de reconocimiento, García ha sido tajante: "Ni lo ha pensado siquiera", ha señalado. "No estamos en su lista, en su lista de presidenta apreciada", ha añadido García.

En relación con el proceso de regularización de inmigrantes, la portavoz de JUPOL ha explicado que la Dirección General de la Policía ha tenido que solicitar al Ministerio del Interior los datos sobre el proceso ante la falta de información oficial: "La propia Dirección General de la Policía ha tenido que pedir a Interior cifras porque Interior no las estaba facilitando".

García ha detallado que, según esos datos, el 14 de mayo ya se registraban 568.000 solicitudes, y que actualmente la cifra se acerca a las 900.000, con posibilidad de superar el millón si continúa el ritmo: "Ahora hay cerca de 900.000. Queda plazo hasta el 30 de junio por lo que hay posibilidades de que se supere el millón desde luego".

La portavoz policial ha subrayado además la incertidumbre operativa que esto genera dentro del propio cuerpo: "La Dirección General de la Policía no sabe a qué se tiene que enfrentar".

Por ello, ha advertido de la presión que recaerá sobre las comisarías en la fase final del proceso: "Todas estas regularizaciones, cuando ya está resuelto el trámite del expediente en delegación de gobierno, todas esas personas tienen que pasar por comisaría a que se les dé el pie, que es la tarjeta de identificación de extranjeros".

Además, ha alertado de la coincidencia con la caducidad de otras tarjetas ya expedidas, y es que "va a coincidir en tiempo y en forma con las pies que se dieron hace un año que caducan ahora, que son aproximadamente otro medio millón".

Sobre esta situación, García ha resumido la carga de trabajo que se avecina para los agentes: "La que se viene encima a los compañeros de Extranjería y Fronteras, pues no me gustaría verme en su piel, la verdad".

Falta de medios y control de antecedentes

La portavoz de JUPOL ha denunciado también la falta de recursos humanos y la saturación de las unidades de extranjería, especialmente por el volumen de solicitudes de asilo: "Las brigadas de extranjería ya están muy tensionadas. De por sí, están desbordados sin esta regularización extranjera", ha asegurado la portavoz

Según ha explicado, gran parte del personal está centrado en la tramitación de asilo, "están prácticamente el 80% dedicados a ellos en cuerpo y alma", ha advertido.

García ha avisado además de las dificultades para realizar controles exhaustivos de antecedentes en este contexto: "Es muy complicado, tanto esta avalancha y con el mismo personal."

En este sentido, ha expresado su preocupación por la eliminación de ciertos filtros y la capacidad real de verificación: "Lo que nos preocupa ya no solamente que se haya eliminado lo de los antecedentes policiales, sino a ver de qué manera se va a poder comprobar uno a uno esos antecedentes penales".

Por último, la portavoz sindical ha concluido alertando del riesgo de fraude documental detectado ya en algunos casos: "Ha habido detenciones ya por esas falsificaciones de antecedentes penales".