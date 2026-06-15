La fontanera Leire Díez avisa al PSOE: "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo"

La fontanera del PSOE, Leire Díez, imputada por sus maniobras contra fiscales, jueces y agentes de la Guardia Civil, así como por presuntas mordidas en contratos públicos ha afirmado que sabe "mucho más de lo que aparece en las agendas" y que "siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo".

En una entrevista en El Correo, Leire Díez ha afirmado que "nada es delito" de lo que ha hecho. "Sé mucho más de lo que aparece en las agendas que se han podido llevar. Yo sé muchísimo más. Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo. Todo esto es una guerra mucho más profunda de lo que parece", ha aseverado. Además, ha echado balones fuera en relación con las siglas P.S., que, según su versión, no es Pedro Sánchez. Sobre ello ha dicho que "veo una cosa que me mola o que hilo con otra que no tiene nada que ver y lo apunto".

Los movimientos en la cloaca

En la entrevista también ha defendido la inocencia de Santos Cerdán: "Han metido a un tío en la cárcel seis meses porque, supuestamente, a dedo alzado se ha llevado un 1% de los millones de las adjudicaciones".

Y es que los audios de la fontanera del PSOE no dejan muchas dudas. Hay que recordar que Díez había escrito en su agenda "Reunión con P.S." y "cambiar relato". Asimismo, la UCO no solo ha acreditado los diversos audios de Leire Díez, sino su relación con el PSOE. La UCO ha certificado que los viajes de Leire Díez a reuniones de la cloaca se gestionaban desde Ferraz: "Se ha podido observar que, además de los pagos anteriormente señalados, el PSOE habría asumido y abonado en favor de Leire gastos derivados de desplazamientos y otros gatos logísticos enmarcados en la actividad investigada".

Pero esa relación que niegan ambas partes es mucho más elocuente: el PSOE no se atreve a denunciarla por aquello que calla y no aparecen en las agendas. Quizá esta entrevista es un aviso a navegantes para que no la dejen caer. Lo que es palmario es que sabe mucho.