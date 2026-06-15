La fontanera Leire Díez avisa al PSOE: "Sé mucho más de lo que aparece en las agendas"

La fontanera del PSOE, Leire Díez, imputada por sus maniobras contra fiscales, jueces y agentes de la Guardia Civil, así como por presuntas mordidas en contratos públicos ha afirmado que sabe "mucho más de lo que aparece en las agendas" y que "siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo".

En una entrevista en El Diario Montañés, Leire Díez afirma que "absolutamente claro que nada es delito" de lo que ha hecho. "Sé mucho más de lo que aparece en las agendas que se han podido llevar. Yo sé muchísimo más. Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo. Todo esto es una guerra mucho más profunda de lo que parece", advierte en el periódico cántabro, región donde arrancó su relación con el PSOE.

El carácter de Pedro Sánchez

En la entrevista también defiende la inocencia de Santos Cerdán: "Han metido a un tío en la cárcel seis meses porque, supuestamente, a dedo alzado se ha llevado un 1% de los millones de las adjudicaciones". "Si me pongo en modo periodista" le surgen preguntas, dice Díez, "cinco millones no se pueden guardar en cualquier ladrillo".

"Todo esto es una guerra mucho más profunda de lo que parece. He visto casi de todo, pero hace solo 48 horas he salido en shock de un sitio donde he pensado: 'Lo llaman democracia y no lo es'", apunta Díez sin revelar, como le pide el periodista, a qué sitio se refiere.

Díez también habla de Sánchez, del que dice, "por lo que me han dicho", que "tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada. Yo no lo sé porque es cierto que nunca he estado con él", asevera negando a continuación que P.S. aludiera al presidente. "En mi vida he estado con él", insiste luego. Sobre las siglas, explica que "veo una cosa que me mola o que hilo con otra que no tiene nada que ver y lo apunto". "Me están utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez. Yo soy consciente de eso. No soy tan tonta como para pensar que es que yo soy…", lamenta.

Sobre una hipotética denuncia del PSOE que Ferraz tendría miedo de presentar, Díez dice que prefiere "no comentarlo". Sí apunta que está leyendo "muchas burradas" y que le animan a que presente demandas por derecho al honor. Ella quiere, apunta, recuperar su vida "y estar con mis cabras en Vega de Pas".

Y es que los audios de la fontanera del PSOE no dejan muchas dudas. Hay que recordar que Díez había escrito en su agenda "Reunión con P.S." y "cambiar relato". Asimismo, la UCO no solo ha acreditado los diversos audios de Leire Díez, sino su relación con el PSOE. La UCO ha certificado que los viajes de Leire Díez a reuniones de la cloaca se gestionaban desde Ferraz: "Se ha podido observar que, además de los pagos anteriormente señalados, el PSOE habría asumido y abonado en favor de Leire gastos derivados de desplazamientos y otros gatos logísticos enmarcados en la actividad investigada".

Pero esa relación que niegan ambas partes es mucho más elocuente: el PSOE no se atreve a denunciarla por aquello que calla y no aparecen en las agendas. Quizá esta entrevista es un aviso a navegantes para que no la dejen caer. Lo que es palmario es que sabe mucho.