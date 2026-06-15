Mónica García acusa a los sindicatos de engañar a los médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a los sindicatos médicos de no estar trasladando de forma fiel las supuestas mejoras que incluye la propuesta de reforma del Estatuto Marco. Según ha afirmado, en las últimas reuniones mantenidas con estas organizaciones, las principales demandas planteadas no se han centrado en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, sino en cuestiones relacionadas con la representación sindical.

En una entrevista concedida a 20 Minutos, Mónica García ha acusado a los sindicatos médicos de falta de honestidad. Ha afirmado que estos "no están siendo honestos" con los facultativos al explicar el contenido de la negociación abierta con el Ministerio de Sanidad. La ministra considera que parte del conflicto actual responde a reivindicaciones vinculadas a la presencia de estas organizaciones en los órganos de negociación.

Contra los sindicatos

La titular de Sanidad ha señalado que algunas de las peticiones formuladas pasan por contar con mesas específicas para tratar los asuntos de los médicos y por obtener una mayor participación en los procesos negociadores. Mónica García ha aseverado que los representantes sindicales han puesto sobre la mesa demandas relacionadas con su posición dentro de los mecanismos de negociación laboral. "Quieren puestos en las mesas de negociación y mesas exclusivas para tratar los asuntos de los facultativos", ha indicado.

Aunque ha reconocido que este planteamiento puede tener sentido en determinados aspectos, ha advertido de que no puede desarrollarse vulnerando la normativa vigente sobre libertad sindical. La ministra ha defendido que el Gobierno está trabajando en una reforma que incorpora mejoras para los profesionales sanitarios y ha mostrado su desacuerdo con la interpretación que algunas organizaciones están realizando del proceso.

García también ha señalado que muchas de las reivindicaciones que plantean los médicos dependen de las comunidades autónomas, responsables de la gestión de los servicios sanitarios. En este sentido, ha asegurado que la "llave" para avanzar en determinadas mejoras laborales se encuentra en manos de los gobiernos autonómicos.