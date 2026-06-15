Pardo de Vera implicó al presidente socialista de AENA en la trama: le informó del "contacto de Puertos y Soluciones"

Isabel Pardo de Vera fue presidenta de ADIF y secretaria de Estado de Transportes tras salir José Luis Ábalos del Ministerio en plena explosión de la trama de presunta corrupción socialista. Pero Pardo de Vera, además, tenía una nutrida red de contactos. Una tan potente que llegaba, por ejemplo, al presidente puesto por el PSOE al frente de AENA, el gestor de los aeropuertos españoles, Maurici Lucena. De hecho, Pardo de Vera implicó al presidente de AENA en la trama: le informó del "contacto de Puertos y Soluciones".

Todo ocurrió en septiembre de 2024, meses después de la detención de Koldo García Izaguirre. "Ese mismo día Isabel trasladó a un tercero de su confianza – Maurici Lucena Betriu – el mensaje en el que Michaux apuntó a su intervención en los hechos investigados. En relación con dicho mensaje, Isabel reconoció que fue ella quien recibió los puntos de contacto, tanto de Soluciones de Gestión como de Puertos del Estado", señala la UCO. Soluciones de Gestión es la principal empresa de la trama Koldo-PSOE para el negocio de las mascarillas y los test PCR.

Hay que recordar que, pese a los intentos de Isabel Pardo de Vera para pretender desligarse de la trama, la información aportada por la UCO al caso Koldo desmiente esa supuesta lejanía. Lo cierto es que, como afirma la UCO, los mensajes intercambiados entre ella y Koldo García Izaguirre apuntalan la tesis de que ella trasladó el contacto de la principal empresa de la trama Koldo-PSOE, Soluciones de Gestión, para que se firmaran los contratos de compra de mascarillas.

La UCO señala en su información aportada al juicio –donde no está imputada Isabel Pardo de Vera pero sí en el caso de obras … presuntamente amañadas– que "Koldo procedió a trasladar estas imágenes a Isabel, lo que permite colegir que le informó de cuestiones relativas a la ejecución del contrato investigado". Las imágenes en cuestión son nada menos que los avisos de técnicos de ADIF alertando de que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos.

"Llegados a este punto, resulta de interés traer a colación determinados extractos de la declaración que Isabel prestó en sede policial, al objeto de contrastarlos con el contenido de los mensajes anteriormente descritos", señala la UCO.

Y, cabe recordar que "el 20 de febrero de 2024 tuvieron lugar las detenciones de Koldo y Aldama, entre otros investigados en la presente causa. En este contexto, esta Unidad tomó declaración a varias personas. Entre ellas, a las 13:30 horas del día 21 de febrero de 2024, agentes de esta Unidad recibieron declaración en calidad de testigo a Isabel, siendo informada en ese acto de que, conforme al artículo 458 del Código Penal, estaba obligada a decir la verdad, y que el incumplimiento de dicha obligación podía conllevar responsabilidad penal".