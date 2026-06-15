El PSOE y Sumar han anunciado este lunes un acuerdo para reformar el Código Penal para eliminar los delitos de injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Con este acuerdo, se desbloquea la primera iniciativa que la formación de extrema izquierda llevó al Congreso en esta legislatura y que desde diciembre de 2023 estaba congelada en la Comisión de Justicia. Al tratarse de una reforma del Código Penal, que es una ley orgánica, se requerirá la mayoría absoluta de la Cámara Baja para su aprobación.

En julio de 2024, Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor para incluir una reparación pública ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado.

Socialistas y comunistas acordaron eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, al entender que el actual artículo 525 del Código Penal ha motivado querellas por parte de entidades como Abogados Cristianos, contra representantes del mundo de la cultura y la prensa por ofensas al catolicismo.

También se habló por entonces de impulsar la derogación de los delitos contra la Corona (490.3 y 491), que ha motivado diversas condenas a humoristas, además de las injurias a las altas instituciones del Estado (504), como el caso del Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército.

El delito de enaltecimiento al terrorismo se mantiene

Esta iniciativa también tiene como fin la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo para evitar condenas a cantantes y artistas, sustituyéndolo por un agravante al artículo que pauta la alevosía en las vejaciones a las víctimas, con el fin de darles una cobertura de protección reforzada.

Sumar insiste en que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser "innecesario" al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa y se concilia mejor la "crítica civilizada".

Y utilizan el mismo criterio para las injurias a la Corona, que ha motivado sentencias de Estrasburgo contra España. En este caso, recalcan que su derogación no genera "indefensión" a la Casa Real, pues seguirá protegida como cualquier persona por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.

El texto también contempla la supresión del delito de ultrajes a España y a sus símbolos nacionales, así como la eliminación de las injurias a la nación y a las instituciones del Estado, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Sumar sostiene que estos órganos y entidades seguirían protegidos por los delitos generales de injurias, calumnias y por el derecho al honor.

En el caso del enaltecimiento del terrorismo, se mantiene debido a que no ha habido consenso con el PSOE. Sin embargo, la formación de Yolanda Díaz sigue insistiendo en reformar este delito tras su endurecimiento en 2015, junto al impulso de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando ETA o los GRAPO ya estaban desaparecidos. Según defienden, esta figura penal ha motivado sentencias que comprometen la libertad de expresión, como el caso de cantantes como los raperos Pablo Hasel o Valtonyc y la causa contra los 'titiriteros' en Madrid.

Además, Sumar plantea en su proposición la reforma del artículo 538 del Código Penal que pauta la inhabilitación para agentes de la autoridad o funcionarios públicos (de seis a diez años) que, fuera de los casos permitidos por la legislación, requise libros y periódicos o suspenda contenidos en Internet o emisiones de radiotelevisión. Y por último fijan la inhabilitación para personal público que impida el ejercicio de libertad de expresión de forma colectiva a personas por encuadrarlas en organizaciones sindicales.