El PP ve el movimiento de Junts como una cuestión de confianza: "Si sale, Sánchez debe convocar elecciones"

El Partido Popular ha recibido con gran satisfacción la propuesta de Junts para instar al Gobierno a que convoque elecciones. La iniciativa, registrada en forma de enmienda a una moción del PP, debe ser incorporada de manera definitiva después de que la portavoz parlamentaria Ester Muñoz hable con el grupo de Míriam Nogueras. Se votará el próximo jueves, en un movimiento que el PP interpreta como una "cuestión de confianza". "Si sale adelante, Sánchez debe convocar", ha dicho Muñoz.

En una rueda de prensa en el Congreso, minutos después de que se conociera la iniciativa, Muñoz ha advertido de que "el Gobierno se queda sin la red democrática del Parlamento", ya que se da por hecho que saldrá adelante con el apoyo de PP, Junts y Vox. Aunque la moción es un posicionamiento político no vinculante, los de Alberto Núñez Feijóo entienden que se eleva la presión sobre un Ejecutivo al que 184 diputados han pedido que convoque elecciones.

Ahora lo hará el propio Parlamento, por primera vez en la historia española. El Gobierno hace oído sordos y ya ha avisado de que no convocará, salga o no aprobada la iniciativa. La moción coloca también en una posición complicada al PNV, que ha pedido públicamente convocar elecciones, pero no tiene por qué apoyar la enmienda de Junts, lo que resultaría incoherente. Los separatistas se han desvinculado, en cualquier caso, de una posible moción de censura.

El PP ha evitado avanzar si este paso les acerca a esa posibilidad, dado que siguen sin dar los números. La principal preocupación de los separatistas es que las generales puedan coincidir con las municipales y autonómicas, y sufran el desgaste de haber apoyado a Pedro Sánchez. De ahí que hayan pedido al presidente convocar antes de mayo de 2027, aunque rechazan investir como presidente a Feijóo.

La iniciativa se votará el día después de que José Luis Rodríguez Zapatero comparezca en la Audiencia Nacional, y en la misma semana en la que ha declarado también como imputada la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La semana horribilis se agrava para un Ejecutivo al que se le tuerce todo, a pesar de seguir aferrado a La Moncloa.