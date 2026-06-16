El repaso de Carlos Cuesta a Mercedes González: "No ha respondido absolutamente a nada"

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial de este martes a analizar la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la comisión de Interior en el Senado sobre la trama de la "cloaca" contra la Unidad Central Operativa (UCO).

En La noche de Cuesta el periodista ha señalado que la comparecencia de González ha estado marcada por la ausencia de respuestas sobre las cuestiones que resultan relevantes de la investigación. Cuesta ha recordado que la actual directora general de la Guardia Civil mantuvo encuentros con la militante socialista Leire Díez, cuya actuación está siendo investigada judicialmente.

El periodista ha centrado buena parte de su análisis en las explicaciones ofrecidas por González sobre esos contactos con la fontanera del PSOE. "Se ha plantado en una comisión de investigación del Senado para decir que no quedo con ella, que ella no queda a comer, que no queda para reuniones, que queda para tomar café", ha afirmado Cuesta, después de recordar la declaración de la directora general en la que ha asegurado que nunca mantuvo reuniones con Díez sino que tomó con ella "dos cafés", precisando incluso que en su caso eran tés porque no consume café.

Según ha desatcado Cuesta, la relación entre ambas ha quedado acreditada por las pesquisas de la propia Guardia Civil a través de la geolocalización del teléfono móvil de Leire Díez. En este sentido, ha sostenido que González no informó voluntariamente de esos encuentros y que fue la investigación la que permitió conocer su existencia.

Las preguntas sin respuesta

A lo largo del editorial, Cuesta ha enumerado una serie de cuestiones que Mercedes González no ha respondido durante su comparecencia en el Senado.

La primera de ellas hace referencia a la condición en la que se reunía con Leire Díez. "¿En condición de qué se reúne con Leire Díez? No ha contestado", ha asegurado el periodista, que planteó si ambas mantenían una relación de amistad más allá de la política.

También se ha referido al reconocimiento por parte de González de que en uno de esos encuentros se habló del comandante Villalba. Cuesta ha recordado que dicho mando aparece relacionado con la trama Koldo y ha cuestionado que pueda sostenerse que no se abordaron asuntos vinculados a la investigación.

Otra de las cuestiones señaladas por el periodista ha sido la programación del borrado automático de mensajes entre González y Díez. "¿Por qué la directora general de la Guardia Civil programa el día 3 de abril de 2025 la autodestrucción de los mensajes en sus chats con Leire Díez?", ha preguntado durante el editorial.

Asimismo, ha cuestionado la apertura de informaciones reservadas a agentes de la UCO que participaban en investigaciones sobre presuntos casos de corrupción. "¿Por qué se ha expedientado a agentes de la UCO que estaban investigando los casos de corrupción?", ha insistido.

La cronología de los hechos

Cuesta ha dedicado una parte importante de su intervención a reconstruir una cronología de los acontecimientos a partir de los datos que, según ha explicado, figuran en los informes de la UCO y en la documentación judicial.

Según ha expuesto, el primer encuentro acreditado entre Mercedes González y Leire Díez tuvo lugar el 30 de septiembre de 2024, pocos días después de que la actual directora general asumiera el cargo. Posteriormente se habría producido una segunda reunión el 20 de diciembre de ese mismo año.

El periodista ha destacado especialmente la secuencia de hechos ocurrida entre marzo y abril de 2025. Según ha relatado, el 20 de marzo Mercedes González habría sido informada de las maniobras que, presuntamente, estaba desarrollando Leire Díez contra investigadores de la UCO. A pesar de ello, ha sostenido que ambas volvieron a reunirse el 1 de abril.

Cuesta ha subrayado además que el 2 de abril se habría activado el borrado automático de mensajes entre ambas y que el 3 de abril se ordenó la apertura de investigaciones internas contra agentes de la UCO.

"Fíjense en la concatenación de actos", ha afirmado durante el editorial, antes de enumerar la sucesión temporal de esos acontecimientos.

"No ha respondido absolutamente a nada"

En la parte final de su análisis, Cuesta ha insistido en que la directora general de la Guardia Civil no ha ofrecido explicaciones satisfactorias sobre ninguno de los aspectos que considera centrales en la investigación.

"Ni ha respondido a por qué se veía con Leire Díez, ni ha respondido a por qué programó el borrado de los mensajes, ni ha respondido a por qué abrió expedientes a los investigadores de la UCO, ni ha respondido absolutamente a nada", ha asegurado.

El periodista ha concluido señalando que la comparecencia dejó sin aclarar las cuestiones que, a su juicio, resultan determinantes para comprender la relación entre Mercedes González y Leire Díez, así como las decisiones adoptadas en aquellas fechas por la dirección de la Guardia Civil.