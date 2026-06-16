El motivo central que ha forzado esta citación son los polémicos encuentros mantenidos entre la máxima responsable de la Guardia Civil y Leire Díez. Desde la bancada popular consideran que las circunstancias que rodean estas reuniones no han sido aclaradas con la transparencia que exige el cargo. La oposición busca esclarecer la naturaleza, el contenido y los posibles alcances de dichos contactos, en un momento en el que cualquier movimiento de la cúpula de Interior se mira con lupa.