El motivo central que ha forzado esta citación son los polémicos encuentros mantenidos entre la máxima responsable de la Guardia Civil y Leire Díez. Desde la bancada popular consideran que las circunstancias que rodean estas reuniones no han sido aclaradas con la transparencia que exige el cargo. La oposición busca esclarecer la naturaleza, el contenido y los posibles alcances de dichos contactos, en un momento en el que cualquier movimiento de la cúpula de Interior se mira con lupa.
El senador del PP, Luis Santamaría Ruiz, repasa la cronología de la degradación de la Guardia Civil causada por la propia directora y el ministro Grande-Marlaska.
- "Todo comenzó con los ceeses de los señores Corbí y Pérez de los Cobos.
- Continuó con el comandante Rubén Villalba facilitando teléfonos seguros a una trama corrupta.
- Prosiguió con el intento de Leire de quitar de en medio al teniente coronel Balas, literalmente "quitar de en medio" por investigar la corrupción de Pedro Sánchez.
- Culminó con el auto del juez federal y la entrada de la UCO en la sede de la Guardia Civil".
"El de la ética y responsabilidad es uno de mis tesoros", ha señalado la directora de la Guardia Civil. "No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento profundamente que el cuerpo se haya visto afectado, quiero expresar mis más sinceras disculpas a ellos y a ellas por esta situación, ha añadido.
Según ha señalado la directora de la Guardia Civil, el segundo encuentro fue "hipotético". "Tengo que decir que no lo recuerdo. A esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil. Díez vuelve a contactar conmigo para reunirnos nuevamente. En este caso se refería a su situación familiar y plantea que el comandante Rubén Villalba pudiera volver a su antiguo destino, lo que niego debido a que se encuentra en un proceso judicial. Desde entonces no he vuelto a mantener encuentro con Leire Díez, jamás volví a verla", ha asegurado González.
Mercedes González afirma que Leire Díez contactó con ella a través de correo, que la vio personalmente por primera vez tomando un café en el que le trasladó cuál era su situación laboral, trabajando como periodista freelance, sin especificar para quién o dónde trabajaba. Según añade la directora, no reveló que trabajaba en operaciones contra la Guardia Civil.
Mercedes González: "Desde 2018, la UCO al igual que el conjunto de la Guardia Civil se ha fortalecido, con más agentes, con un número de efectivos que ha crecido, lo que ha permitido pasar del 80,8 de cobertura al más del 100 por cien".
La directora de la Guardia Civil niega que se haya reunido nunca con Leire Díez ni que haya colaborado con ella para desprestigiar a la UCO y alterar sus investigaciones.
"Tengo que decirles claramente que no he participado jamás nunca en ninguna trama o conspiracion contra laUCO, ni contra la Udef, ni contra cualquier unidad de la guradica civilm ni contra ningun agente dle verpo, ni influencuada por leire diez ni por cualquier otra perosna. no he participado jamas en nninugujna camapañ ade desprestigio", ha comenzado señalando Mercedes González.
La investigación también pone el foco en las comunicaciones entre Mercedes González y Leire Díez. Según la UCO, ambas mantuvieron contacto por WhatsApp y el 11 de mayo de 2025 se activó el borrado automático de mensajes en su conversación. Los investigadores destacan que este hecho se produjo apenas dos horas antes de que se ordenara una investigación interna relacionada con la propia UCO, una coincidencia que forma parte de las pesquisas en marcha.
La comparecencia de Mercedes González se celebrará finalmente en la Comisión de Interior del Senado después de que la directora general de la Guardia Civil descartara acudir a la comisión de investigación del caso Koldo, una opción que también estaba sobre la mesa.
Esta decisión es clave porque las comparecencias en las comisiones de investigación están sujetas a una obligación legal de veracidad, mientras que en una comisión ordinaria las posibles declaraciones falsas no conllevan las mismas consecuencias penales.
Desde el Partido Popular se han intensificado las críticas contra la directora general de la Guardia Civil. Su secretario general, Miguel Tellado, ha reclamado públicamente su dimisión al considerar que no reúne las condiciones necesarias para continuar al frente de la institución.
Otros dirigentes populares, como Cuca Gamarra o Elías Bendodo, también han pedido explicaciones y han cuestionado la continuidad de González en el cargo mientras se esclarecen los hechos.
Las investigaciones apuntan a que Leire Díez habría participado en iniciativas dirigidas a desacreditar o cuestionar el trabajo de la UCO en determinadas causas judiciales. Los investigadores consideran además que Mercedes González conocía algunas de estas actividades, circunstancia que previsiblemente centrará buena parte de las preguntas formuladas durante su intervención en la Cámara Alta.
La polémica surgió después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) señalara la existencia de varios encuentros entre González y Díez. Aunque inicialmente desde el Ministerio del Interior se negó que dichas reuniones hubieran tenido lugar, posteriormente la propia directora de la Guardia Civil reconoció haber mantenido tres encuentros.
Según explicó mediante un comunicado, dos de ellos se produjeron fuera del ámbito profesional y el tercero estuvo relacionado con una petición para la readmisión de un mando investigado en el caso Koldo, solicitud que aseguró haber rechazado.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes en el Senado a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez, la fontanera del PSOE que se encuentra bajo investigación por una presunta trama relacionada con actuaciones destinadas a influir en procedimientos judiciales.