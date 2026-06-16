Armengol veta las enmiendas de PP y Junts para pedir elecciones

La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha salido al rescate del Gobierno para evitar que el Congreso vote pedir elecciones a Pedro Sánchez. Apenas dos horas después de que Junts registrará una enmienda a una moción del PP para instar al presidente a disolver las Cámaras, PSOE y Sumar han vetado la propuesta en la Mesa del Congreso.

El órgano rector informa de que "la Mesa del Congreso, en virtud de lo estipulado respecto a la prerrogativa exclusiva de la figura de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución Española, ha inadmitido las enmiendas presentadas este mediodía por los grupos parlamentarios PP y Junts per Catalunya. La Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

En febrero de 2025, la Mesa del Congreso sí admitió a trámite una Proposición No de Ley de Junts en la que instaban al Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Los de Puigdemont acabaron retirando la iniciativa tras negociar con Pedro Sánchez, temeroso de que la Cámara pudiera votar este asunto. Ahora, ni siquiera han dado opción que se debata.

La propuesta para pedir elecciones tenía muchas opciones de prosperar, lo que habría supuesto un varapalo, otro más, para el Ejecutivo, donde había opciones de que 184 diputados le exigieran convocar elecciones, si el PNV hubiera apoyado la iniciativa. Fuentes del PP de preguntan "cómo es posible que el Congreso inste a Netanyahu (presidente de Israel) a actuar en cosas y no pueda instar a Sánchez a convocar elecciones".

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha asegurado en los pasillos del Congreso que se trata de una "decisión arbitraria". "Ya sabíamos que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirman también que son cobardes", ha añadido, asegurando que todo responde al miedo de Sánchez de que se evidencia su soledad en la Cámara.