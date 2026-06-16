Las conversaciones interceptadas por la Justicia a la cloaca apuntan a una coordinación mayor de lo imaginable entre la cloaca y Pedro Sánchez. Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, ambos imputados, celebraron el discurso de permanencia de Sánchez en el poder –a los cinco días de su carta del presidente "profundamente enamorado"– por haber "citado los de los audios" y tener en cuenta "todo lo que estamos haciendo". Y eso implica que el "one" – como le llegaron a llamar– estaba mucho más coordinado con la cloaca de lo que nadie hubiese imaginado en un primer momento.

El juez Pedraz subraya que la utilización estructural del PSOE para los fines de la cloaca "se observa ya desde los momentos iniciales, sirviendo como ejemplo la propia reunión ya señalada y que tuvo lugar el 26.04.2024 en la sede del partido en Ferraz". Hay que recordar que la carta del presidente profundamente enamorado que, según Sánchez, debía valorar si seguía en el poder porque consideraba que se había iniciado una cacería contra él, fue del 24 de abril de 2024.

El juez explica que de esa reunión "se extractan una serie de cuestiones de interés:

En lo que respecta a la actividad del grupo se destaca que, en alusión a la propia comparecencia del Presidente del Gobierno que tuvo lugar el 29.04.2024 y donde daba a conocer su decisión tras el periodo de reflexión, Leire Díez ya expuso a Vicente Fernández que "el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo", haciendo alusión directa a la utilización de la información aportada por el grupo investigado".

Y eso sólo puede significar que tenían asegurado un cauce de comunicación inmediato de sus avances y trabajos, directo o indirecto.

Y no fue el único mensaje en ese sentido: "En similar sentido y con respecto a esta misma comparecencia, Juanma Serrano se dirigió a Leire para decirle que "mira el jefe como cita lo de los audios".

Y, de nuevo, eso significa que sabían que sus trabajos eran comunicados y coordinados con el presidente del Gobierno.

De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz subraya la importancia de un audio en concreto. Uno que recoge una conversación entre Leire Díez y el empresario y miembro del grupo de la cloaca Javier Pérez Dolset. "El Presidente ya dijo, que se limpie todo", señaló Dolset según el auto del juez.

Santiago Pedraz explica que el comienzo de la trama de las cloacas del PSOE se inició cuando el presidente del Gobierno escribió su carta dirigiéndose a la ciudadanía tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, confirmando así una información exclusiva publicada por este diario. En este período de reflexión que se tomó el presidente se produjo una reunión en la sede del PSOE en Ferraz en la que participan Díez, Dolset, Juan Manuel Serrano, Santos Cerdán, Ion Fernando Antolín y más miembros del PSOE.

El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional refleja la conversación recogida en los audios de las cloacas. "Javier Pérez Dolset y Leire Díez, que en el transcurso de una reunión con el Fiscal Stampa, expusieron (en primer lugar Dolset) que cuando 'sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del Presidente ( .. .) entonces el Presidente ya dijo, que se limpie todo', añadiendo Leire 'límpiese' y finalizando Dolset la ·exposición de lo que habría sucedido con un "límpiese, sin límite".