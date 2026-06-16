Porque Sánchez no quiere, que si no…

El presidente aseguraba recientemente que ganaría las elecciones si las convocara ahora, pero no lo hace porque tampoco se trata de abusar del adversario. El CIS del militante socialista Tezanos corrobora las estimaciones de Sánchez, con unas encuestas en las que el PSOE resulta ampliamente favorecido en el voto frente al PP, que se vería resignado a ocupar la segunda posición.

Las proyecciones tezanistas no parecen tener fundamentos sólidos, porque en las 11 citas electorales celebradas en estos últimos cuatro años el PSOE solo ha ganado en las elecciones catalanas, y eso a través de su segunda marca, el PSC. En todas las demás venció ampliamente el PP salvo en el País Vasco, donde ganó el PNV y los socialistas fueron tercera fuerza política.

Una de once no parece una racha que invite al optimismo, pero Sánchez y sus palmeros construyen su realidad alternativa y en función de ella van tirando hasta que se les ocurra alguna estratagema para salvar los muebles y volver a gobernar con la chusma política, que es el verdadero destino del socialismo español.

La enmienda del partido del Motxo para que el Congreso apoye la convocatoria de elecciones anticipadas es una manera de presionar a Sánchez para que termine de arrastrarse ante el prófugo antes de salir de la política, si es que eso ocurre alguna vez. Los lacayos del sanchismo en la Mesa del Congreso, como era de esperar, han impedido la votación, pero eso no tiene demasiada importancia porque, aun en el caso de que la iniciativa hubiera sido apoyada por la mayoría de los diputados, Sánchez tampoco iba a dar su brazo a torcer.

Pero alguna vez tendrá que haber elecciones en España, claro. El plazo legal, teniendo en cuenta las previsiones constitucionales, expira el domingo 22 de agosto del año que viene, una posibilidad que se estará barajando en La Moncloa porque Sánchez es capaz de poner las urnas en pleno verano, y el que quiera echarlo que se joda y vaya a votar.

Un año es muy poco tiempo para que haya un vuelco en las tendencias demoscópicas actuales y menos aún para que los beneficiarios de la regularización exprés del sanchismo puedan ejercer su derecho obligatorio a votar al PSOE. La ley que permite votar a nietos de supuestos represaliados del franquismo, que al PP y VOX les parece estupenda, tampoco parece suficiente para que unas personas que jamás han pisado España puedan ponernos a Sánchez y su tropa en el Gobierno cuatro años más.

Todo parece indicar que viviremos una lenta agonía del sanchismo, en la que se hará todo el daño posible a los españoles hasta el último minuto de su permanencia en el poder. La amnistía definitiva del prófugo se da por supuesta, al igual que la plusmarca mundial de Sánchez de gobernar toda una legislatura con unos presupuestos generales aprobados en la anterior.

Aquí ya solo cabe una maniobra brutal de última hora para darle la vuelta a la política española de manera definitiva, porque cuatro años más de Sánchez abocan a un cambio de régimen irreversible. En 2004 se dio el primer paso y a los socialistas no les fue mal.