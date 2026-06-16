¿Fontanera? No, ingeniera y peligrosa

Me rebelo contra los que siguen llamando fontanera a Leire Díez. Tras echarle un vistazo a sus libretas es muy evidente que eso de la fontanería no encaja con los hechos. Una fontanera arregla los atascos de las cañerías, aprieta tuercas, tapona salideros y cierra o abre grifos. Pero lo que leemos de su puño y letra es la tarea de alguien que sabe qué, sabe por qué, sabe para qué y sabe para quién. O sea, como mínimo, ingeniera jefe y desde luego, peligrosa.

Además de lo de P.S. y sus relaciones con la Secretaría de Organización del PSOE, fíjense en el detalle transversal de su anotación sobre las contratas de limpieza en diferentes organismos oficiales y Ayuntamientos controlados por el PSOE, desde el Instituto Cervantes, el Defensor del Pueblo o el Museo del Prado a consistorios como los de Fuenlabrada, Coslada, Ciempozuelos, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Soto del Real, Navalcarnero, Velilla de San Antonio, Manzanares El Real y Rivas.

Eso sólo en Madrid, que habría que ver en otras partes. Leire Díez interviene no sólo en las presiones ejercidas sobre la Fiscalía o en la búsqueda de balas para "matar" a personajes molestos u hostiles para el partido o su jefatura, sino en otras muchas cosas. ¿Cómo explicar su relación con la directora de la Guardia Civil? ¿Cómo su relación con la Fiscalía General del Estado? ¿Cómo es que llega hasta el caso ERE o el caso Aznalcóllar en Andalucía? ¿Cómo de Hidrocarburos? ¿Cómo sabe tanto de andanzas internacionales de unos y otros?

No, definitivamente, Leire no es una fontanera, ni una dinamitera de ocasión, ni una plumilla loca de investigación ni una majareta con ínfulas. No, no. Leire es como mínimo una ingeniera jefe con conocimiento de causa y de causas y efectos, que va y viene con toda comodidad como una araña por su tela sobre asuntos de tal envergadura que la información que maneja sólo puede proceder de quien sabe qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y por qué y para qué lo quiere.

Es más, se ha dado cuenta, y lo ha comunicado públicamente, de que todo lo que está en las libretas y lo que no está en ellas, la han convertido, además, en una testigo peligrosa para P.S. y sus secuaces. Los que la auparon a la máxima confianza del poderoso One fácilmente reconocible se han percatado ya de que esta mujer tiene peligro máximo para la supervivencia de la cúpula que la encumbró y le dio poder.

Durante la Revolución Francesa, algunas mujeres pretendieron influir en la vida política de manera intensa y desafiante. La consecuencia fue lo que algunos han llamado la represión brutal de mujeres peligrosas, especialmente entre 1793 y 1795. Al final, hasta los jacobinos las machacaron. Una cosa era la madre republicana, denunciadora de traidores y aportadora de hijos a la Patria, y otra muy distinta unas descontroladas amenazadoras y desafiantes.

Los amigos de hoy son los enemigos de mañana, cuenta la sabiduría política popular. Antes de ella, lo fueron Ábalos, Cerdán, Koldo y secuaces. Fueron conmilitones de confianza hasta que dejaron de serlo o pueden dejar de serlo. Tratar de que no se conviertan en enemigos declarados y dañinos tiene su precio. Leire Díez, hasta ahora amiga, se ha convertido en un problema y en uno de los gordos porque no era una simple fontanera al servicio del servicio de P.S. Es ya, de hecho y por ello, una mujer peligrosa: sabe más de lo que anota.

A lo mejor se inmola, como lo hizo Carlota Corday asumiendo toda la responsabilidad por el asesinato de Marat: "Yo sola concebí el plan y lo ejecuté". Pero tal vez se decide por lo de Madame Roland que, ya con el cuello bajo la guillotina exclamó: "Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre". En el caso de Leire, adaptaría la frase comenzando con un "Oh, socialismo, cuántos crímenes…" y quién sabe si detallaría algunos de ellos bien recientes.

Los peligros de Leire para P.S. y el PSOE no son baladíes. Primero, es pieza de una cadena de mando a determinar que vincula a Ferraz con operaciones de acoso contra causas judiciales. Jueces y fiscales e incluye relaciones con el presidente o su entorno. Eso de "exmilitante" por su cuenta o mera fontanera sin herramientas de poder, no encaja. Su categoría ha subido en pocos días y ya no es una conspiradora florero.

Luego está lo que sabe de sus propios pagos, desde Ferraz y otras instancias, y cómo se hicieron. Y, cómo no, lo que sabe, no de corruptelas al uso, sino de una estrategia encubierta para el ataque al Estado de Derecho y a la democracia. Y, desde luego, lo que calla sobre P.S., sobre el hermano y la esposa de P.S. Y eso es Moncloa.

Ella misma ya ha avisado a navegantes que vale mucho más por lo que calla que por lo escrito en las libretas. De momento, su boca está cerrada, como lo estuvo la de Aldama, o la de Ábalos o la de Koldo, hasta que el horizonte carcelario se hizo visible y presente y se comprendiera que eso del cariño menguaba poco a poco hasta que empezaba a sonar bien aquello del "sálvese quien pueda".

Sobre todo, Leire es peligrosa porque tiene un relato bajo la manga que puede encajar como un guante en los hechos. Imaginen ese fluir narrativo en una prueba testifical, en una colaboración con la Fiscalía, en filtraciones destiladas con sumo cuidado con la intención de advertir o dañar o en un libro futuro donde se descargue su despecho contra quienes la usaron y la tiraron.

Así que, por favor, dejemos de llamarla fontanera. Como mínimo, ya estamos ante una ingeniera jefe con mando en plaza y emitiendo señales de peligro. Impedir que reviente va a costar. O sea, que de denunciarla, vamos anda.