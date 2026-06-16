PSOE y Sumar endurecen su guerra contra los jueces: proponen eliminar los delitos de injurias y calumnias a la Justicia

Bajo el pretexto de "reforzar la libertad de expresión", PSOE y Sumar pretenden acabar con los delitos de injurias y calumnias a la Justicia y la Policía, en pleno cerco por la corrupción. Después de señalar a jueces, acusarles de "prevaricar" o de querer "derribar al Gobierno", y de utilizar la cloaca contra la UCO y la Fiscalía, los partidos de Gobierno abren la puerta a que estas instituciones reciban ataques e insultos, sin consecuencias.

El Ejecutivo del "muro", el lawfare, la "fachosfera" o los "pseudomedios" se ampara en el "fortalecimiento de la protección del derecho a la libertad de expresión" para registrar una Proposición de Ley en el Congreso que modifica el artículo 504 del Código Penal, con el fin de permitir las críticas o la atribución de delitos al CGPJ, el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

En la actualidad, este artículo recoge que "incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma".

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Señala, además, que "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, serán castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses". La propuesta acaba con ambos delitos y propone que sólo se castiguen "las amenazas graves" a las instituciones del Estado -con multas de doce a dieciocho meses-, y el "uso de la fuerza, la violencia o la intimidación" contra ellas -con tres a cinco años de prisión-, como se recoge en la actualidad.

La derogación de estos artículos se refiere a lo que la izquierda llama "leyes mordaza" de Mariano Rajoy. El acuerdo entre PSOE y Sumar llega ahora, después de que los de Yolanda Díaz registraran una propuesta similar al principio de la legislatura, que llevaba dos años encallada en el Congreso. La legislatura pasada fue admitida a trámite una iniciativa similar que quedó en suspenso por la disolución de las Cortes.

Los encargados de presentar la norma han sido el ministro de Sumar Ernest Urtasun y los diputados de este grupo Enrique Santiago y el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo, que han defendido que "no desprotege a nadie", y se han mostrado convencidos de lograr el apoyo de Junts, que no está garantizado aunque apoyó una propuesta similar la pasada legislatura, ya que ha anunciado un veto a todas las nuevas propuestas del Gobierno.

La iniciativa se ha registrado el mismo día que Begoña Gómez declaraba ante el juez Peinado por cinco delitos, y en la semana más difícil para el Gobierno en los tribunales por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional.

La propuesta de ambos grupos recoge, también, eliminar los delitos de injurias y calumnias a la Corona y las ofensas religiosas, justo después de la visita del Papa a España que tanto ha jaleado el Gobierno para intentar desviar la atención de los casos de corrupción. El texto recoge la derogación del apartado 3 del artículo 490 del Código Penal, y la derogación de todo el artículo 491, referidos a la Familia Real. Se derogará también el artículo 525 del Código Penal sobre los sentimientos religiosos.