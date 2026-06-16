Sánchez deja claro que "no cambiará nada" aunque el Congreso reclame elecciones

El Gobierno da prácticamente por papel mojado la votación de una enmienda de Junts a una moción del PP que reclama al Ejecutivo la convocatoria de elecciones. En Moncloa sostienen que, aunque la iniciativa salga adelante, "no cambiará nada". No la interpretan como una cuestión de confianza ni como una advertencia política, sino como un mero "posicionamiento político" y una muestra de tacticismo electoral, siendo conscientes de que su mayor baza es ganar tiempo hasta que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte la sentencia sobre la ley de amnistía el próximo 16 de julio y decida el futuro del fugado Carles Puigdemont.

Además, insisten en que la decisión de convocar elecciones corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno. El Ejecutivo defiende que tiene el deber de culminar el proyecto político con el que se comprometió ante los ciudadanos y mantiene su voluntad de agotar la legislatura y seguir sacando iniciativas políticas. "Este Gobierno tiene una hoja de servicios intachable", ha descrito la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saben que se trata de una iniciativa política no vinculante, de ahí que hayan decidido rebajar a mínimos este nuevo órdago de los de Carles Puigdemont, que anunciaron en octubre del año pasado que rompían todos los puentes con el Ejecutivo. No es la primera vez que Junts amaga con poner entre las cuerdas al Gobierno en un debate parlamentario. La última vez trató de votar una proposición no de ley para que el presidente del Gobierno se sometiera a una cuestión de confianza. Dicho texto fue posteriormente retirado en febrero de 2025 ante la promesa de cumplir con alguno de los acuerdos, como los que se refieren a la gestión integral de la inmigración.

"Todos los días demostramos la necesidad de seguir completando una agenda política transformadora, que protege a la ciudadanía, que hace avanzar a nuestro país y que trasciende; no solo mira a 2027, sino que trasciende esta legislatura", ha dicho la ministra, dando por irrelevante la votación sobre elecciones, que previsiblemente logrará la mayoría parlamentaria.

Pedro Sánchez se aferra a agotar la legislatura porque, según fuentes gubernamentales, es "su mejor carta de presentación" de cara a la cita electoral prevista para el verano de 2027. Así, el líder del Ejecutivo deja claro que no moverá ficha aunque la mayoría del Congreso reclame elecciones.