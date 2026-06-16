Tellado exige la dimisión de Mercedes González y acusa a Marlaska de permitir una "traición" a la Guardia Civil

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras la polémica generada por las reuniones que mantuvo con Leire Díez, exmilitante socialista conocida mediáticamente como la fontanera del PSOE. El dirigente popular considera que la continuidad de González al frente del Instituto Armado resulta "incompatible" con las informaciones conocidas en las últimas semanas.

Las declaraciones de Tellado se producen después de la comparecencia de Mercedes González en el Senado, donde negó cualquier tipo de interferencia en investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y rechazó haber ejercido presiones sobre agentes o haber participado en maniobras dirigidas a influir en causas judiciales.

El PP carga contra la directora de la Guardia Civil

A su llegada al Congreso de los Diputados, Tellado aseguró que resulta "evidente" que Mercedes González no debería continuar al frente de la Dirección General de la Guardia Civil. El secretario general del PP calificó la situación como una "auténtica vergüenza" y responsabilizó tanto a la propia dirigente como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Y la culpa la tiene ella, por no dimitir, y quien la ha nombrado y le ha permitido utilizar la Dirección General de la Guardia Civil para traicionar a los agentes", afirmó el dirigente popular ante los medios de comunicación.

Las críticas del PP llegan después de que distintas informaciones hayan situado a González en reuniones con Leire Díez, una circunstancia que la oposición vincula con la polémica generada alrededor de presuntas actuaciones dirigidas a obtener información sobre investigaciones que afectan al entorno del PSOE.

González niega cualquier injerencia en la UCO

Durante su intervención en el Senado, Mercedes González defendió su actuación y aseguró que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Asimismo, negó haber presionado a agentes o participado en cualquier estrategia destinada a frenar procedimientos judiciales. La directora general insistió en que sus encuentros con Leire Díez no tuvieron ninguna repercusión sobre el trabajo de los investigadores y rechazó las acusaciones lanzadas desde la oposición.

La polémica se produce en un momento de máxima tensión política por las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE. Mientras el Partido Popular mantiene la presión para exigir responsabilidades políticas, el Ejecutivo continúa respaldando a Mercedes González al frente de la Guardia Civil.