Vox convoca su Asamblea General el 27 de junio, el mismo día que el Comité Federal del PSOE

Vox ha convocado su Asamblea General Ordinaria para el próximo 27 de junio, según han confirmado fuentes del partido, una fecha que coincide con la celebración del Comité Federal del PSOE.

Se trata del máximo órgano interno de Vox, integrado por afiliados de pleno derecho, en el que se abordará la aprobación de las cuentas anuales correspondientes a 2025 y la exposición del informe político de la dirección.

Una cita clave en el calendario interno de Vox

La Asamblea General es el principal espacio de decisión orgánica de la formación liderada por Santiago Abascal. En ella participan los afiliados que cumplen los requisitos de antigüedad y están al corriente de pago de sus cuotas.

En esta ocasión, el orden del día incluye la votación de las cuentas del último ejercicio y la presentación del balance político por parte de la dirección del partido.

Comité Federal del PSOE

Ese mismo día, el PSOE reunirá a su Comité Federal, donde se abordarán cuestiones organizativas y se analizarán nuevas medidas de control interno, especialmente en el ámbito económico.

Entre ellas destaca la implantación de sistemas digitales para la gestión de gastos, como la herramienta Tickelia, que automatiza la validación de tickets y facturas y mejora la trazabilidad de los movimientos.

Estas iniciativas se enmarcan en el proceso de reformas internas impulsado por la dirección socialista en los últimos meses.

El partido también prevé debatir nuevas medidas de control financiero, prevención del fraude y refuerzo de la supervisión en las estructuras territoriales.