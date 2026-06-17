Cacicada de Armengol: veta lo que admitió hace un año, sin debatir ni reunir a la Mesa

La Mesa del Congreso presidida por Francina Armengol ha vuelto a tomar una decisión inaudita en la historia parlamentaria de nuestro país: vetar enmiendas a una moción de un grupo político, argumentando que su contenido recoge competencias exclusivas del presidente.

El texto instaba a Pedro Sánchez a convocar elecciones y admitía que la legislación vigente le otorga en exclusiva esa potestad, por lo que la iniciativa tenía sólo "carácter político", "sin vinculación jurídica", como en realidad ocurre con todas las mociones.

A pesar de esta cautela introducida por PP y Junts en sus enmiendas, la mayoría de PSOE y Podemos del órgano rector de la Cámara se ha impuesto concediendo a la propuesta la condición de "cuestión de confianza", que sólo puede plantear el jefe del Ejecutivo.

La decisión contradice la adoptada por la misma Mesa en febrero de 2025, cuando sí dio trámite a una proposición de ley, también del partido de Carles Puigdemont, para instar al Ejecutivo a someterse a una cuestión de confianza. Junts la acabó retirando por petición del Gobierno, que negoció para evitar ese varapalo.

Esta vez ni siquiera han dado margen a que pueda debatirse, en un veto adoptado de manera telemática, sin ni siquiera reunir a los miembros de la Mesa de forma presencial, según fuentes parlamentarias. La decisión se adoptó en ronda telefónica, es decir, llamando uno a uno a los integrantes del órgano, sin debate ni consulta previa, con el voto emitido a través del móvil en algún caso.

Algo, también, insólito, y que evidencia el temor de Pedro Sánchez a que la Cámara le exija disolver las Cortes y convocar elecciones de forma anticipada, a pesar de no ser vinculante. La consulta a los letrados de la Cámara fue exprés y su recomendación dejaba en manos de la Mesa la decisión.

Sólo el presidente tiene la potestad de convocar elecciones, el Parlamento sólo fijaría una posición política de todos los grupos, aunque sería muy simbólica, ya que hasta 184 diputados podrían votar contra Sánchez si el PNV decidiera también apoyar la propuesta, ya que ha pedido públicamente comicios.

Miedo a la mayor derrota parlamentaria

La imagen de semejante derrota dejaría al Gobierno sin argumento alguno para no adelantar, motivo por el que tampoco ha presentado Presupuestos Generales del Estado, dada su falta de apoyos parlamentarios.

El PP se pregunta de manera retórica "cómo es posible que el Congreso pueda votar instar a presidentes extranjeros a hacer determinadas cosas y no pueda debatirse sobre si Sánchez debe convocar elecciones". La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, acusó al Ejecutivo de "cobarde", anunció que presentarán recurso y que acudirán a los tribunales.

El Tribunal Constitucional ya falló en contra de la Mesa presidida por Meritxell Batet por alargar sine die el trámite de enmiendas a una propuesta. Una práctica ya habitual en Armengol, que ha tumbado incluso enmiendas aprobadas por el Senado sobre la regularización masiva de inmigrantes, bajo el pretexto de que afectaban a los PGE.

El Tribunal de Garantías también argumentó que no existe motivo para vetar una moción parlamentaria aunque se refiere a prerrogativas exclusivas del Gobierno ya que no son vinculantes y, por tanto, no invaden competencias.

¿Simulacro de moción de censura?

La iniciativa ha permitido testar, ten parte, que la Cámara podría acabar apoyando una moción de censura en breve, si Sánchez persiste en su ida de no adelantar comicios. Junts y PNV insisten en rechazar investir a Alberto Núñez Feijóo, pero la maniobra de la Mesa ha generado malestar entre los de Puigdemont, que siguen también esperando la amnistía.

Una vez que se conozca la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europa el próximo 16 de julio, podrían precipitarse los acontecimientos, en caso de que falle en contra de la medida de gracia concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez a Puigdemont en pago a su investidura.