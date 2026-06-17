Carlos Cuesta destroza el show de Zapatero: "No ha aportado una sola prueba, se ha reído de todos nosotros"

José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido este miércoles ante la Audiencia Nacional como investigado y, según ha denunciado Carlos Cuesta, no ha aportado "una sola prueba que respalde las explicaciones ofrecidas sobre las joyas halladas en su poder", el rescate de Plus Ultra o sus presuntas relaciones con tramas vinculadas a Venezuela y China.

La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional ha centrado el editorial de Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta. El periodista ha destacado el carácter histórico de la jornada al tratarse, según ha señalado, del primer expresidente del Gobierno que desfila como investigado ante este tribunal.

Durante su análisis, Cuesta ha sostenido que Zapatero ha basado toda su defensa en reclamar un acto de confianza personal sin aportar documentación que respaldara sus afirmaciones. "Ha dicho que es inocente, que va a colaborar con la Justicia y que no ha cometido ninguna irregularidad, pero no ha presentado una sola prueba", ha resumido el presentador. En este sentido, ha ironizado sobre la actitud del expresidente: "Ha acudido allí José Luis Rodríguez Zapatero a decir que tenemos que fiarnos de él porque él es socialista" y ha añadido que "se ha reído de todos nosotros".

Las preguntas que siguen sin respuesta

A lo largo del editorial, Cuesta ha enumerado varias cuestiones que continúan sin aclararse tras la declaración judicial. La primera de ellas hace referencia al origen de las joyas localizadas durante la investigación. Según ha recordado, Zapatero no ha presentado documentación sobre su procedencia, su adquisición ni su valoración económica.

"¿Ha llevado alguna prueba de las joyas? No. Cero. No ha llevado absolutamente nada", ha afirmado el periodista, que también ha subrayado que el expresidente tampoco ha aportado pruebas sobre la trama de China o la trama con Venezuela.

Tampoco, según el periodista, ha aportado pruebas que permitan desmontar las sospechas que rodean al rescate de Plus Ultra, una operación que se encuentra en el centro de la investigación y por la que se analizan presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

Cuesta también ha cuestionado la ausencia de explicaciones sobre las sociedades instrumentales y sobre las conversaciones incorporadas a la causa que apuntarían a la existencia de una red de intermediación para la obtención de contratos y ayudas públicas. "Nos ha vuelto a pedir la misma prueba de fe", ha señalado al recordar anteriores declaraciones del expresidente.

La estrategia de la defensa

Uno de los aspectos más llamativos de la comparecencia, según ha destacado el director adjunto de Libertad Digital, ha sido la presentación por parte de Zapatero de un escrito en el que manifiesta su consentimiento para que la Justicia recabe información de autoridades y organismos extranjeros.

Para Cuesta, este documento constituye una maniobra procesal destinada a reforzar una futura estrategia de defensa. El periodista ha sostenido que el expresidente pretende proyectar una imagen de máxima colaboración mientras cuestiona simultáneamente la validez de algunas de las pruebas incorporadas a la causa.

"Ha tenido las santas narices de firmar un documento y dirigirlo a la Audiencia Nacional en el cual le autoriza a que lo investigue. Hombre, gracias señor Zapatero", ha ironizado Cuesta durante su editorial.

En este sentido, ha recordado que la defensa de Zapatero ha intentado impugnar determinadas evidencias obtenidas por autoridades estadounidenses, alegando supuestas irregularidades en su obtención. Según el periodista, el objetivo sería "ganar tiempo, confundir e intentar tumbar todas las actuaciones".

El rescate de Plus Ultra

Otra parte importante del editorial ha estado dedicada al rescate de Plus Ultra, aprobado con fondos públicos durante la pandemia. Cuesta ha recordado que la aerolínea recibió 53 millones de euros pese a representar un porcentaje mínimo del tráfico aéreo nacional y acumular varios años consecutivos de pérdidas antes de la crisis sanitaria.

Según ha explicado, la investigación trata de determinar si existieron influencias indebidas para facilitar una operación que, a juicio del periodista, nunca debió aprobarse en las condiciones en que se produjo. "Se rescató una compañía que no había que haberla rescatado ni en 54 vidas", ha afirmado.