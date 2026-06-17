La primera piedra del muro de Sánchez la colocó ZP

Los socialistas han salido a defender a Zapatero, tras su declaración en la Audiencia Nacional, de un modo más revelador del que creen. Dicen seguir reivindicando su legado y afirman que "ese legado sigue plenamente vigente". Esto es literalmente cierto, aunque no por lo que dicen. Pero la clave está ahí. En defensa del expresidente han levantado la muralla de negaciones que aplican a todos los escándalos, única táctica posible cuando no se quiere asumir ninguna responsabilidad política, pero han añadido algo más. El partido y su cámara de eco tratan a Zapatero con un respeto extravagante, sobre todo si se tiene en cuenta cómo tratan a otros ex presidentes, incluido el más importante que ha tenido el partido.

Al chico de León sin currículo que calentaba asiento en el Congreso hasta que ascendió por accidente, lo colocan en un pedestal y hablan de él como si fuera un santo mártir, un hombre honrado y decente que ha sido extraña e injustamente acusado, una persona que irradia inocencia de un modo natural y que sólo mentes muy sucias pueden creer que haya hecho algo malo. Cualquier día encontrarán que obró algún milagro. La santurronería aparente de Zapatero, camuflaje de un vacío impresionante, es buena ayuda para estas narraciones dignas de figurar en una Vida de los santos. Laicos, claro, que aún son más santos por eso.

Los vanos ejercicios propagandísticos encubren una razón política. No se pone en marcha porque sí el botafumeiro de ZP: me recordaron hace poco que cuando fue a Compostela a una manifestación de Nunca máis, los que allí llevaban la batuta le dijeron que se marchara y se marchó; aún no era presidente, pero ya se inclinaba ante el nacionalismo. La razón política es que su "legado" sigue vigente. Sin Zapatero, no habría Sánchez. La amnistía y los pactos con Puigdemont nacen de la sumisión del primero al separatismo catalán, bien impulsada por el PSC. La agenda posmodernilla que hoy es lo único que distingue a la izquierda realmente existente dio sus primeros pasos con distintas leyes e inventos, algunos afortunadamente fracasados, de Zapatero. La política exterior de Sánchez es un suma y sigue, en errores y horrores, de la que lanzó el de las joyas.

Si hay que elegir una aportación de Zapatero al PSOE de Sánchez verdaderamente crucial, hay que quedarse con una. Una que se llama "memoria histórica" y consiste en resucitar los odios de una guerra civil mayoritariamente olvidada y así más manipulable. La "memoria" es una herramienta esencial para levantar un muro infranqueable. Es el tipo de muro que sólo puede levantar una guerra civil recreada décadas después, simplificada y caricaturizada. El muro de Sánchez es el que empezó a erigir Zapatero, ahora reforzado con alambre de espinos, torres de vigilancia y guardianes armados de insultos. Es el muro desde el que se condena por fachas y fascistas a los que no están dentro del campo de cautivos. Y es el muro que asegura votos. No sumará muchos, pero los que cautiva son votos resistentes, entregados y adictos. En tiempos de Zapatero, se pensó que el PSOE resucitaba la guerra civil porque quería ganarla muchos años después. Pero no resucitaron la guerra civil para ganarla retrospectivamente; la resucitaron para ganar votos incondicionales. Y Zapatero es sagrado porque tiene la patente del invento.