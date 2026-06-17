ZP lo niega todo sin refutar nada

Aun cuando pueda generar reales o falsos agravios comparativos, no creemos que constituya una temeridad por parte del juez José Luis Calama su rechazo a la imposición de medidas cautelares al expresidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero, tales como retirarle el pasaporte u obligarle a comparecer cada 15 días en sede judicial, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.

Ahora bien. Lo que es un hecho indiscutible -porque así lo reconoce el propio magistrado en su auto- es que las declaraciones de Zapatero de este miércoles por el caso Plus Ultra no han logrado desmentir o debilitar ni uno solo de los numerosos indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación. Y es que, ciertamente, Zapatero no sólo se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía, sino que se ha limitado en sus respuestas al juez y a su abogado a negar su participación en todo lo que se le acusa sin apuntar una sola prueba o argumento que desvirtúe aquellos indicios que pesan contra él. Eso, y a no recordar determinados hechos, tales como la célebre comida en el restaurante Portonovo en la que, según la Udef, se acordó la creación de una sociedad pantalla en Dubái para canalizar el cobro de la comisión por el rescate de Plus Ultra. El investigado ha respondido que "no recordaba" esa comida y que "consultaría su agenda", algo que, por lo visto, no ha tenido tiempo de hacer todavía a pesar de que el informe de la Udef se conocía desde hace tiempo.

Mención aparte merece el capítulo de las joyas encontradas en su caja fuerte, un auténtico tesoro valorado en más de un millón trescientos mil euros que portavoces oficiosos del expresidente relacionaron en un primer momento a herencias de la madre y de la suegra de Zapatero y que ahora dicen que fue un regalo del monarca Abdulá bin Abdulaziz Al Saud en 2007. Que a fecha de hoy no tengamos una versión del propio Zapatero de donde proceden esas joyas y que se haya negado a responder con la excusa de que necesita "más tiempo" para "recopilar documentación" no puede ser más elocuente: Como decía Oscar Wilde, "si uno carece de la imaginación suficiente como para demostrar una mentira debería decir la verdad de inmediato".

Ciertamente, la mentira requiere de un tiempo que la verdad no precisa. Aun cuando finalmente la procedencia de esas joyas fuese un regalo del rey de Arabia saudí, algo que sabremos por Zapatero en el plazo de entre una semana o diez días ,eso no eximiría a al ex presidente de su obligación de haberlas declarado y su posesión no dejaría de constituir una contradicción con las 17 veces en las que su gobierno negó haber recibido "obsequios de valor" así como una fragrante violación del Código de Buen Gobierno que el propio Zapatero aprobó en 2005. Recordemos que, según ese código, "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones". El texto añadía que "en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio del Estado", lo que también contradice, por cierto, las peregrinas afirmaciones del exministro Miguel Sebastián, que intentó salvar la cara a Zapatero.

En cualquier caso, habrá que dar tiempo al tiempo por mucho que Zapatero lo utilice para perfilar sus mentiras. Lo que ya es un hecho es que su célebre afirmación de que "ser socialista significa tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho" merece la misma consideración que la de los representantes del gobierno de Sánchez que atribuyen la imputación a teorías conspirativas sobre EE UU y Aznar. Y es que los socialistas, a la hora de mentir, imaginación no les falta.