El Gobierno recurre a teorías conspirativas sobre EEUU y Aznar para blindar a Zapatero

Todo el Ejecutivo está pendiente de la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Prueba de ello es que este miércoles, el presidente del Gobierno ha evitado mencionarle durante la sesión de control, evidenciando un claro estado de preocupación. Un silencio que fuentes gubernamentales tratan de restar importancia asegurando que no responde a "ninguna intencionalidad" y que su posición sigue siendo la misma: respaldar al dirigente socialista y confiar en su inocencia.

La difícil situación que afronta el Ejecutivo le ha llevado incluso a ampararse en teorías conspirativas, como la deslizada por la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha insinuado en los pasillos del Congreso que la investigación judicial contra Zapatero obedece a intereses de Estados Unidos y de la oposición.

"A mí me levanta muchas sospechas el hecho de que Estados Unidos a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clona el móvil en el año 2021 y justamente ahora en el que el Gobierno de España se planta contra Trump, se planta con ese no a la guerra o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones sobre un caso que es el de Plus Ultra que ha sido visto ya por el Tribunal de Cuentas, que ha sido auditado, que entraba dentro de la normalidad del rescate a todas las empresas", ha señalado para añadir que "en una democracia nadie tiene derecho a entrar en la casa de nadie de manera prospectiva a ver lo que encuentra", alimentando una tesis conspirativa para desacreditar una investigación judicial.

Morant no ha respondido a si resulta ético que el expresidente almacenara más de un centenar de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte situada en su despacho de la calle Ferraz. "¿Es ético que el señor José María Aznar diga 'el que pueda hacer, que haga' y se sonría justamente apuntándose una medalla sobre lo que está pasando y esta presión judicial que hay contra el PSOE?", afirmó la ministra. Unas palabras que en Moncloa enmarcan en lo que califican como un "análisis" de la situación judicial que atraviesa el partido y el propio Gobierno.

Pese a ello, el Ejecutivo mantiene su estrategia de evitar cualquier valoración sobre el botín de joyas, aunque, según Morant, el legado político de Zapatero "ni siquiera lo van a borrar unas joyas". Según fuentes gubernamentales, no pueden pronunciarse porque "no conocemos los detalles". "¿Usted en sus viajes ha recibido alguna joya?", preguntaron los periodistas a Morant. "No, ni joyas ni nada", respondió. "Seguramente, le diría a quien fuera que no necesito esa joya", añadió al ser interrogada sobre si se la quedaría en caso de recibirla.

"¿Eso debería haberlo hecho Zapatero, renunciar a esas joyas?", han insistido los periodistas. La ministra ha evitado entrar en el fondo de la cuestión. "No sé lo que hizo Zapatero, esperamos a que conteste", ha concluido. Ha sido la única integrante del Gobierno en detenerse ante los medios para abordar un asunto que estrecha cada vez más el cerco político sobre Moncloa y Ferraz.

Respecto a la decisión de Zapatero de contestar únicamente al juez Calama y a su abogado, Víctor Moreno Catena, rechazando responder tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la acusación popular, en el Ejecutivo optan por desmarcarse. Aseguran que no comentarán su estrategia de defensa, aunque subrayan que "no hay coordinación" entre el Gobierno y el expresidente y abogan por la "transparencia".