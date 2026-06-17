El portavoz de Zapatero dice que está "satisfecho" tras su declaración al juez Calama

El presidente del Ateneo de Madrid y portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, ha asegurado que el expresidente se siente "satisfecho" tras la declaración del expresidente ante el juez Calama porque, dice, le ha permitido "empezar a constatar que es absolutamente inocente" y "desmontar las insinuaciones".

José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido este miércoles en la Audiencia Nacional, donde el juez ha subrayado que "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad". Es decir, Zapatero encara un proceso complicado con todos los indicios que lo acorralan. Más tarde, su portavoz ha intervenido en la Cadena Ser para defender la postura del expresidente.

🗣️ @LuisArroyoM: "El presidente solo ha tenido dos días para verificar el origen de las joyas y poder demostrar su procedencia y valor. Hay una tasación pero es posible que haya otras tasaciones alternativas" 👉 https://t.co/zI6RIqtNO0 pic.twitter.com/kfhrz8NZiQ — Hora 25 (@Hora25) June 17, 2026

"Su sensación es muy favorable, está muy satisfecho de haber podido empezar a desmontar las insinuaciones y afirmaciones que se hacen de él", ha afirmado Arroyo. Ha subrayado también un hecho llamativo: la autorización de Zapatero "al juez de manera voluntaria". Una autorización que ha planteado como si fuese preceptiva cuando los jueces tienen la potestad jurídica de investigar aquello que consideren oportuno durante un proceso judicial.

Y es que Luis Arroyo sigue la retórica del Gobierno de Sánchez y sus extensiones mediáticas. Un relato que pasa por acusar al juez de haberle dejado poco tiempo para acreditar (o preparar) el origen de las joyas. "Ha tenido dos días para poder verificar el origen de esos regalos o esas joyas para poder demostrar cuál es la procedencia de esas joyas", ha señalado.

Llama la atención que el ejercicio de Arroyo en defensa de Zapatero, ya que hace apenas pidió perdón a través de una publicación en la red social X por haber afirmado que el valor de las joyas no superaría los 50.000 euros. Tras la primera tasación, la cifra asciende a 1,3 millones de euros. En ese sentido también ha comentado que existe la posibilidad de que "haya tasaciones alternativas".