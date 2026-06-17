El PP contraataca y lleva al Senado la moción sobre elecciones vetada por Armengol

El Partido Popular ha registrado en el Senado una moción como la que vetó este martes la Mesa del Congreso presidida por Francina Armengol, para pedir al presidente convocar elecciones. PSOE y Sumar impusieron su mayoría en el órgano rector de la Cámara para impedir el debate parlamentario y salvar a Pedro Sánchez de que 184 diputados le reclamen disolver las Cortes.

El texto se llevará ahora a la Cámara Alta e incluirá parte del contenido de la enmienda de Junts para facilitar su apoyo, según trasladan fuentes del PP. El pasado mes de mayo, los de Puigdemont y el PNV se abstuvieron en una iniciativa similar que se votó en la Cámara Alta. Ahora podrían votar a favor para seguir aumentando la presión sobre el Ejecutivo, que hace oídos sordos.

De hecho, la portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, ha advertido a Sánchez de que debe presentar los Presupuestos Generales del Estado o convocar comicios. Es la primera vez que lo reclaman en sede parlamentaria después de pedirlo en actos públicos. Los independentistas siguen negándose, de momento, a apoyar una moción de censura que invista como presidente a Alberto Núñez Feijóo.

Al margen de la estratagema política, el PP presentará recurso contra la decisión de la Mesa del Congreso para acudir después a la Justicia, como han hecho en otras ocasiones con decisiones adoptadas por Francina Armengol. La presidenta del Congreso ha vetado enmiendas aprobadas en el Senado y prórroga sine die el plazo de enmiendas a propuestas a las que el Gobierno se opone para evitar el varapalo de la Cámara.

Hace apenas un año la misma Mesa del Congreso sí dio trámite a una Proposición de Ley de Junts que instaban al presidente a someterse a una cuestión de confianza. El PP valora la decisión de este martes como "arbitraria" y señala a Sánchez por su "cobardía". Una cuestión que le ha reprochado Alberto Núñez Feijóo en sesión de control, acusando al Gobierno de "amordazar al Parlamento".