Zapatero entra en la Audiencia Nacional entre gritos de "¡sinvergüenza!"

En un hecho sin precedentes en la historia democrática, José Luis Rodríguez Zapatero comparece este miércoles ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado. El juez Calama interrogará al exmandatario por su presunto papel como cabecilla en la sombra de una red corrupta dedicada al tráfico de influencias y el cobro de mordidas, vinculada a polémicas concesiones públicas como el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Durante la vista, la justicia también exigirá explicaciones sobre el origen de ochenta piezas de alta joyería, tasadas en 1,3 millones de euros y localizadas en una caja de seguridad de su despacho, aunque la defensa podría optar por acogerse a su derecho a guardar silencio en este apartado.
Los abogados han tenido que apartarse de sus terminales móviles antes de entrar en la sala de declaraciones. Además, se ha desplegado en los alrededores de la Audiencia Nacional un amplio dispositivo de seguridad para que la jornada transcurra sin incidentes. La sesión ha comenzado sobre las 9:10.
"Con una obra en cuatro actos con la que podemos explicar este momento histórico que está viviendo este país. Uno de esos actos es el funeral porque creemos que ante esta cantidad de fango, de barro de corrupción que representa tanto al actual gobierno de Pedro Sánchez como al de Zapatero, no queda otro sitio para el socialismo que el cementerio, donde serán enterrados habiendo cometido numerosos delitos sin poder llevarse las joyas de la abuela", ha explicado el portavoz político de la asociación Hazte Oír, Juan María Piñero.
Algunas de las acusaciones populares han pedido al letrado del PP, Alberto Durán, que lidera la acusación popular unificada, que solicite al juez Calama la prisión preventiva para el expresidente Zapatero. Estas acusaciones avalan su razonamiento recordando los vínculos de Zapatero en el extranjero con países con los que no existe convenio de extradición. Para estas acusaciones, existe un riesgo de fuga claro. No obstante, será decisión de los populares solicitar al juez la prisión preventiva.
Para esta jornada esta previsto que en la sala de declaraciones se encuentre únicamente la acusación del Partido Popular, que ejerce como líder de las demás acusaciones.
El expresidente Zapatero, que había conseguido librarse del paseíllo, ha entrado a las 8:49 por la puerta principal de la Audiencia Nacional. El expresidente socialista ha acudido a la cita ante el juez vestido con traje y corbata oscura. Minutos antes ha llegado su abogado, Víctor Moreno Catena.
El socialista está citado a las 9 de la mañana y le han dado el privilegio de entrar por el garaje, es decir, que evitará el paseillo al que son sometidos muchos de los famosos que comparecen ante el juez.
Zapatero tendrá que dar explicaciones por dos piezas que el juez ha separado: el rescate de Plus Ultra y las joyas que fueron encontradas en su despacho en la calle Ferraz, que él no había declarado y que en una primera tasación se han valorado en más de un millón de euros.
La comparecencia de Zapatero en la Audiencia Nacional marca un hito histórico: es la primera ocasión en la que un expresidente comparece ante la Justicia en calidad de imputado.