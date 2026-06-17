Zapatero entra en la Audiencia Nacional entre gritos de "¡sinvergüenza!"

En un hecho sin precedentes en la historia democrática, José Luis Rodríguez Zapatero comparece este miércoles ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado. El juez Calama interrogará al exmandatario por su presunto papel como cabecilla en la sombra de una red corrupta dedicada al tráfico de influencias y el cobro de mordidas, vinculada a polémicas concesiones públicas como el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Durante la vista, la justicia también exigirá explicaciones sobre el origen de ochenta piezas de alta joyería, tasadas en 1,3 millones de euros y localizadas en una caja de seguridad de su despacho, aunque la defensa podría optar por acogerse a su derecho a guardar silencio en este apartado.