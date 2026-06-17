Óscar Puente prueba en la República Checa los trenes de Renfe por la falta de infraestructuras en España

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitó esta semana el circuito ferroviario de Velim, en la República Checa, donde se están llevando a cabo las pruebas de certificación de los nuevos trenes eléctricos de la serie 480 que CAF fabrica para Renfe. Durante la visita, el titular de Transportes mostró su confianza en que estos convoyes puedan incorporarse a la red ferroviaria española a partir de 2027, una vez concluyan todos los procedimientos técnicos y regulatorios necesarios.

La imagen del ministro desplazándose hasta un centro de ensayos situado fuera de España ha vuelto a poner el foco sobre los tiempos de renovación del parque ferroviario y sobre la necesidad de recurrir a infraestructuras especializadas en otros países para completar la homologación de nuevos vehículos.

Los nuevos trenes de la serie 480 están concebidos para operar en servicios de Media Distancia y Cercanías. Alcanzan una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y cuentan con capacidad para 264 pasajeros.

El vídeo de Puente

En un vídeo difundido durante su visita, Puente destacó que estos convoyes incorporan avances destinados a mejorar la comodidad de los usuarios. Según señaló, ofrecen "todas las novedades y todas las comodidades de los trenes" que se pretende extender progresivamente por la red ferroviaria española.

"Esperemos que ya el próximo año los podamos empezar a utilizar en nuestra red real", afirmó el ministro durante la grabación realizada en las instalaciones checas.

Acabo de visitar el circuito de pruebas de Velim, en República Checa, donde he podido ver los nuevos trenes CAF comprados por Renfe con una inversión de 520 M€. 70 unidades que operarán en Media Distancia y que forman parte de la mayor renovación de flota de nuestra historia. pic.twitter.com/1EP5hW1Epi — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 17, 2026

Entre las mejoras previstas figuran espacios más amplios para bicicletas, una mayor accesibilidad para personas con discapacidad y una distribución interior orientada a incrementar el confort de los viajeros.

La adquisición de estos trenes forma parte de uno de los programas de renovación de material ferroviario más relevantes emprendidos por Renfe en los últimos años. La operadora pública ha comprado un total de 70 unidades por un importe cercano a los 520 millones de euros.

Según los datos facilitados por el Ministerio, el pedido incluye 61 trenes de ancho ibérico, de los cuales 15 corresponden a la configuración básica y 46 a versiones ampliadas. A ellos se suman otras 9 unidades adaptadas al ancho internacional UIC.

Valencia, la primera beneficiada

Los primeros trenes que entren en servicio tendrán como destino la Comunidad Valenciana. El Ministerio prevé que estas unidades se incorporen inicialmente a los servicios vinculados al Corredor Mediterráneo, una de las infraestructuras estratégicas para el transporte ferroviario español.

Así son los nuevos trenes que he podido ver hoy y cuyas primeras unidades serán para el tramo valenciano del Corredor Mediterráneo 👇 https://t.co/j13QXOfVH6 pic.twitter.com/td8bJTjo2h — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 17, 2026

Posteriormente, la intención es extender progresivamente estos convoyes a otras líneas y territorios, conforme vayan completándose las entregas y las autorizaciones necesarias para su explotación comercial.

Por qué se ensayan en la República Checa

Durante su visita, Puente defendió la utilidad de realizar las pruebas de certificación en Velim. Según explicó, este procedimiento permite reducir significativamente los tiempos de homologación y evita realizar numerosos ensayos en una red ferroviaria española que actualmente soporta una elevada intensidad de tráfico comercial.

No obstante, la situación también evidencia la dependencia de centros especializados extranjeros para completar algunas de las fases más exigentes del desarrollo ferroviario.

Los ensayos

El VUZ Test Centre Velim está considerado uno de los principales complejos de ensayos ferroviarios de Europa. Fabricantes de distintos países recurren regularmente a estas instalaciones para verificar el comportamiento de nuevos trenes antes de su entrada en servicio.

El centro dispone de dos circuitos cerrados sin tráfico comercial. El mayor cuenta con 13,2 kilómetros de longitud y permite alcanzar velocidades de hasta 230 kilómetros por hora. El segundo, de 3,9 kilómetros, está destinado a pruebas a velocidades inferiores, con un límite de 90 kilómetros por hora.

En estos recorridos se realizan comprobaciones de frenado, aceleración, señalización, compatibilidad electromagnética y análisis de ruidos y vibraciones, entre otros parámetros esenciales para garantizar la seguridad y fiabilidad de los nuevos convoyes.

Con los ensayos todavía en marcha, la incorporación de la serie 480 dependerá ahora de que las pruebas concluyan con éxito y de que se cumplan los plazos previstos por Renfe y el Ministerio. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la previsión de que estos trenes comiencen a circular por las vías españolas a partir de 2027.