La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, sigue intentando defender su postura y la relación que mantuvo con Leire Díez, principal ejecutora de la cloaca. Lo cierto es que la cronología de los hechos, ya probada, destroza su coartada.

30 de septiembre de 2024: Primer encuentro físico constatado tras tomar Mercedes González posesión de su cargo como directora de la Guardia Civil (el 17 de septiembre). Tuvo lugar en las inmediaciones de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil (calle Guzmán el Bueno, Madrid). Cita admitida ya en la versión oficial de Mercedes González. Lo cierto es que la geolocalización del móvil de Leire Díez determina que estuvo en la Dirección de la Guardia Civil. Según Mercedes González, se trató de una reunión informal en la que también participó un representante del sindicato Jucil para abordar temas de equiparación salarial. ¿En condición de qué acudió Leire Díez y fue recibida? No hay respuesta.

20 de diciembre de 2024: Segunda reunión física en Madrid recogida por la UCO en el sumario. En sus comunicados oficiales, la directora general de la Guardia Civil ha evitado confirmar explícitamente esta cita alegando "no recordarla". Pese a ello figura monitorizada en las pesquisas policiales de la trama y justificada judicialmente.

Enero de 2025: justo después de estos dos contactos previos con Mercedes González, comienzan las maniobras de la cloaca contra la UCO. Dan inicio las reuniones de Leire Díez con personas vinculadas a casos en investigación judicial para obtener información con la que atacar a la UCO. Entre ellas, se produce el encuentro con un agente imputado, el capitán Yepes, que no duda en dar información calificada por él mismo de "secreta" del teniente coronel Balas, jefe de los equipos investigadores de la UCO en los casos de corrupción del PSOE. Los audios relativos a ese arranque de 2025 y ya en poder de la Justicia prueban que Leire Díez buscaba porquería o denuncias falsas para desacreditar a la UCO y, en concreto, al teniente coronel Antonio Balas: "Necesito a Balas", "muerto mejor", llegó a decir Leire Díez.

Marzo de 2025: llega el aviso interno de la UCO a Mercedes González. La propia unidad anticorrupción de la UCO, dirigida por el teniente coronel Balas, redacta una "nota de despacho" interna dirigida a la Dirección de la Guardia Civil y alerta de una maniobra de desprestigio contra ellos.

20 de marzo de 2025: es más, según testificó en sede judicial el general de brigada de la Guardia Civil Rafael Yuste, Mercedes González es informada formalmente de que Leire Díez está tratando de recopilar información sensible para maniobrar y desprestigiar a los investigadores de la UCO.

20 de marzo de 2025: justo en esa misma fecha, envía Leire Díez su mensaje al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, diciéndole que "el presidente me va a adorar" por sus gestiones en la visita a la Fiscalía General del Estado. Es justo la misma fecha en la que la Dirección de la Guardia Civil recibió la alerta interna -"nota de despacho"- advirtiendo de que Leire Díez estaba maniobrando para desacreditar y atacar al teniente coronel Antonio Balas y los investigadores de la unidad anticorrupción.

Marzo - Abril de 2025: Mercedes González mantiene el contacto directo con Leire Díez. Pese a haber recibido la alerta interna que delata las maniobras de la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez contra la cúpula de la UCO, los informes técnicos de la Guardia Civil constatan que Mercedes González continuó manteniendo comunicaciones y citas con ella.

1 de abril de 2025: Es la fecha clave del último encuentro físico reconocido por Mercedes González. El 2 de abril, la propia Leire Díez envió un mensaje a su abogado diciendo: "Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía". Y es después de que la cloaca ya estuviese atacando a la UCO, jueces y fiscales anticorrupción. Y después de haber sido avisada la propia Mercedes González de los primeros trabajos de la cloaca. Pese a ello, volvió a recibir a Leire Díez.

2 de abril de 2025: Se remite el último mensaje de WhatsApp registrado entre ambas y se activa la función de borrado automático de la conversación entre Mercedes González y Leire Díez. Esta fecha, de hecho, fue reseñada inicialmente por la Dirección General como el fin de los contactos institucionales reconocidos. Claro, de los no destruidos.

3 de abril de 2025: al día siguiente del último mensaje de WhatsApp admitido oficialmente -y de su posterior borrado-, se ordena la apertura de una información reservada (investigación interna) contra la UCO en el seno del cuerpo. El motivo alegado por la cúpula de la Dirección General fueron unas presuntas filtraciones a la prensa. Se dirigen casualmente contra el equipo del teniente coronel Balas.

Finales de mayo de 2025: los audios y las maniobras de Leire Díez para "acabar con Balas" saltan a los medios de comunicación.

30 de mayo de 2025: ante el escándalo público, Mercedes González escenifica un cierre de filas y se reúne oficialmente con el teniente coronel Antonio Balas y toda la cadena de mando de la UCO para trasladarles públicamente su respaldo y confianza en las investigaciones en curso. Mercedes González oculta sus contactos con Leire Díez y rechaza cualquier implicación.

27 de mayo de 2026: el caso avanza judicialmente y agentes de la propia UCO entran en la sede central de la Guardia Civil y, bajo la dirección del teniente coronel Balas, vuelcan los correos electrónicos del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, buscando esclarecer el origen exacto de las órdenes de la investigación interna.