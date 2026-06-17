Feijóo llama "cobarde" y "antidemócrata" a un Sánchez muy nervioso que no nombra a Zapatero

La presión sobre el Ejecutivo aumenta y el nerviosismo exhibido este miércoles por el presidente del Gobierno y varios de sus ministros durante la sesión de control en el Congreso ha sido la mejor prueba de ello. Pedro Sánchez ha tratado de desviar el foco de los casos de corrupción que cercan a su entorno y de la declaración ante el juez Calama del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero anunciando un decreto para proteger a la ciudadanía tras el alto el fuego entre EEUU e Irán. Con ello, el jefe del Ejecutivo ha recuperado el mensaje del 'no a la guerra', una bandera que ya utilizó como reclamo electoral en las campañas de Castilla y León y Andalucía.

Con el hemiciclo pendiente de la declaración de Zapatero, imputado por seis delitos graves, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado al presidente "el faro moral" que durante años representó el expresidente para el PSOE. A continuación, ha resumido lo que, a su juicio, constituye el patrón de actuación del Gobierno ante cada escándalo que le afecta: "El guion siempre es el mismo, el bulo, la negación y después alguien que actuaba por su cuenta". Una referencia directa a la estrategia seguida por los socialistas tras estallar el caso de la fontanera del PSOE, Leire Díez, a quien califican como "Antoñita la Fantástica".

Después de que la presidenta del Congreso frenara la enmienda de Junts a una moción del PP para debatir en la Cámara Baja la convocatoria de elecciones, Feijóo ha elevado el tono y ha acusado a Sánchez de ser un "cobarde" y de "tener miedo a la democracia. No quiere que votemos en urna y no quiere que votemos en el Parlamento. Usted no es un demócrata".

Lejos de responder a las alusiones sobre Zapatero o a las críticas de la oposición, Sánchez ha centrado su intervención en anunciar el decreto relacionado con la situación en Irán que el Gobierno prevé llevar al Congreso el próximo 29 de junio y en reprochar al PP sus reiterados votos en contra de iniciativas del Ejecutivo. Una intervención en la que agotó todo su tiempo y que concluyó con más de un minuto de aplausos de la bancada socialista. Un respaldo que, más que a una muestra de entusiasmo político, sonó en el hemiciclo a despedida.

La escena tuvo además un último episodio de tensión cuando, con apenas unos segundos aún disponibles para la réplica de Feijóo, Francina Armengol decidió dar paso a la siguiente pregunta dirigida al presidente del Gobierno.

Mientras tanto, entre los socios parlamentarios del Ejecutivo comienza a abrirse paso la idea de que Sánchez adelante el final de la legislatura. Así se lo ha trasladado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, al advertir de que el Gobierno está "nadando el último largo de la legislatura" pidiéndole que "disuelva las Cámaras" y "convoque elecciones". La diputada nacionalista también afeó al Ejecutivo que siga hablando de presupuestos, una posibilidad que calificó de "extravagante" "teniendo en cuenta la agenda judicial" que condiciona actualmente la vida política española.