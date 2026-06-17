Feijóo se abre por primera vez a gobernar en coalición con Vox a nivel nacional

El presidente del Partido Popular se abre, por primera vez, a una posible coalición con VOX. En plenas negociaciones en Andalucía, y después de haber pactado ya tres gobiernos autonómicos, Alberto Núñez Feijóo dice que su objetivo sigue siendo "gobernar en solitario", pero que "aceptaré el resultado de las urnas".

"En caso de que tengamos que hacer una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno, de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos y con unas líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar", ha dicho en una entrevista en El Hormiguero de Pablo Motos, en Antena 3, en la que ha defendido que "no voy a demonizar a VOX" porque "soy un demócrata".

Entre esas líneas rojas, según ha fijado, se encuentran el respeto a la Constitución española, al Estado de las Autonomías, una política de inmigración ordenada o el respeto a las políticas de igualdad y LGTBI, además del equilibrio de las cuentas públicas. Feijóo ha defendido el concepto de prioridad nacional, vinculándolo al arraigo y el uso de los servicios públicos.

Preguntado por si gobernar con VOX implicará cambiar la Ley del aborto, Feijóo se ha comprometido a mantener una ley de supuestos y ayudar a las madres económicamente para evitar abortos, a lo que ha añadido que "nosotros respetamos si quiere interrumpir el embarazo".

El líder del PP sí se ha comprometido a modificar la Ley de eutanasia porque, según ha dicho, "no se ha aprobado con consenso", poniendo en valor los cuidados paliativos. También ha prometido reducir en un tercio el número de ministerios actuales para pasar de 22 a un máximo de 15, y rebajar a la mitad el número de asesores actuales, más de 900, para dejarlos por debajo de los 600.

La moción de censura

Apenas unas horas después de que la Mesa del Congreso vetara una moción del PP enmendada por Junts para pedir elecciones, Feijóo ha dicho sobre un posible adelanto de comicios que: "Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo: pronunciamientos del PNV y, sobre todo, Junts, que plantea convocar elecciones. Eso hace dos meses no había pasado", ha dicho.

El líder del PP ha negado estar negociando con el partido de Puigdemont en esa línea, pero ha reiterado su predisposición a presentar la moción, siempre que den los números. "Lo que no haré son cosas que beneficien a Pedro Sánchez. Yo estoy a disposición de cualquiera de los grupos de la Cámara —Bildu, no— para conseguir una moción de censura, un Gobierno nuevo para convocar elecciones de forma inmediata", ha dicho.