Aliança Catalana y de las JONS

En Cataluña, como en Sicilia, las estirpes políticas ni se crean ni se destruyen, solo cambian de siglas de vez en cuando para que todo siga igual. El último giro de esa rutina endogámica secular nos sitúa en el municipio de Barcelona, donde un Jordi Aragonès –el ideólogo de cabecera de Aliança Catalana, la extrema derecha doméstica y con denominación de origen– se postulará para la alcaldía, asunto que se hará oficial y público el próximo viernes. Y no se puede negar que la cosa posee la simetría argumental perfecta de los culebrones turcos de sobremesa.

Pues ocurre que ese Jordi facha resulta ser, como ya andaría intuyendo el lector, primo hermano del otro Aragonès, el efímero Pere, por más señas presidente de la Generalitat en su día. Aquel anodino becario venido a más del republicanismo amorfo e islamófilo al que las urnas devolvieron al consejo de administración del grupo hotelero familiar. Un pequeño imperio comarcal fundado por su abuelo, el camarada José Aragonés, jefe local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS en el municipio de Pineda, pocos años después de la entrada triunfal de las tropas rebeldes –moros incluidos– del general Yagüe en el País Petit.

¿Qué habría sido de las respectivas peripecias vitales de los primos Pere y Jordi si el camarada José no hubiera amarrado para el bien de su estirpe la alcaldía vitalicia de Pineda de Mar, demarcación costera y turística que se convirtió en una mina de oro inmobiliaria durante los sesenta, gracias a su inquebrantable fe nacional-sindicalista? Resulta fascinante (no es un juego de palabras) observar cómo el orden natural de la Cataluña profunda se perpetúa a través de las nuevas generaciones (tampoco es un juego de palabras) de independentistas con pedigrí. Porque, al final, tras el ruido y la furia, otra vez queda todo en casa, en esa eterna masía mental donde las sagas tardocarlistas del onanismo identitario catalán cambian de uniforme con rutinaria indiferencia según sople el viento. Saben bien que el poder no es nada más que el jardín privado de su residencia familiar.