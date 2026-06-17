La Esquerra de Rufián y Junqueras se erige en el último bastión de Pedro Sánchez

Oriol Junqueras y su Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han resultado ser los aliados más fieles de Pedro Sánchez y su Gobierno. Ninguno de los casos de corrupción que afectan al presidente del Ejecutivo son suficientes para que ERC se sume a la petición de elecciones anticipadas de Junts y del PNV. Los separatistas controlados por Junqueras y representados por Gabriel Rufián son los más fieles aliados del sanchismo, pase lo que pase y se impute a quien se impute.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, pasa unas horas en Madrid para tomar el pulso de la política nacional y deliberar con Gabriel Rufián sobre la representación del separatismo republicano en la capital de España. Junqueras ha dejado claro que no se sumará a las campañas de Junts y el PNV en demanda de elecciones. ERC está con Bildu, que se desmarca de cualquier iniciativa que pueda favorecer el establecimiento de un Gobierno del PP y Vox, según explicó su portavoz en Madrid Mertxe Aizpurua al trascender la maniobra de Junts de aproximarse al PP para pedir que el Congreso forzara a Sánchez a convocar elecciones.

Junqueras en la capital

Junqueras está desde el martes en Madrid para intentar solucionar la crisis abierta por Gabriel Rufián al proponerse como candidato de un frente popular de las izquierdas de toda España. El líder de ERC no lo ve, pero tampoco quiere renunciar al "activo" electoral de Rufián, considerado por la extrema izquierda como una gran alternativa electoral. Junqueras está dispuesto a reconducir a su discípulo y representante en Madrid, que a su vez busca una salida honrosa a su fracasada maniobra de erigirse en una especie de sucesor de Pablo Iglesias haciendo tándem con Irene Montero en una candidatura conjunta.

La intención del presidente de ERC es aplacar las iras de los compañeros de Rufián en el grupo parlamentario, que están hasta las narices de las ínfulas, los modos y los maltratos de su jefe. A modo de cortina de humo Junqueras aprovecha la debilidad del Gobierno para abogar por seguir ordeñando la ubre de los fondos públicos. El líder golpista quiere cerrar carpetas como la quita de quince mil millones de euros de deuda autonómica catalana en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el concierto catalán, el traspaso a la Generalidad de la gestión y recaudación de todos los impuestos que se pagan en la región. Esos asuntos fueron condiciones indispensables para las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa y Junqueras trata de cobrarse la deuda antes de que se acabe la legislatura.