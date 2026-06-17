La hipocresía de Zapatero: el "regalo" de las joyas incumple su código de 2005

José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta este miércoles a varios delitos por el supuesto "regalo" de las joyas. Un botín valorado en 1,3 millones de euros con el que podría haber incurrido en un posible delito fiscal y otro de contrabando.

Al margen de la decisión que adopte el juez Calama, tras oírle declarar como imputado, el expresidente ya se ha saltado su propio Código de Buen Gobierno y la ley aprobada por Mariano Rajoy en 2015 sobre los regalos a altos cargos.

Apenas un año después de llegar al Gobierno, Zapatero quiso presumir de "ejemplaridad" y, al margen de las leyes, elaboró un código ético para que los miembros del Gobierno no recibieran regalos, más allá de lo que dicta la cortesía.

El texto, publicado en el BOE, recogía que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones".

Excusas peregrinas

El texto añadía que "en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio del Estado", lo que contradice las afirmaciones del exministro Miguel Sebastián, que intentó salvar la cara a Zapatero vinculando las joyas con un regalo personal que no tenía por qué haber comunicado.

Un intento por instalar un debate artificial asegurando, además, que es habitual que se produzcan este tipo de obsequios entre los altos cargos, llegando a ponerse a sí mismo como ejemplo.

En 2015, en plena agitación social, alentada por Podemos por la corrupción, Mariano Rajoy elevó parte de las recomendaciones recogidas en ese código ético a rango de ley. La norma incluye, entre otras cosas, la prohibición de recibir regalos, más allá de la cortesía y los usos y costumbres.

La ley de Patrimonio establece que los regalos más valiosos que se reciben en el ejercicio del cargo deben pasar al Patrimonio del Estado, no pueden quedárselos personalmente.

En cualquiera de los supuestos, Zapatero habría incumplido todas estas normas. Su objetivo, ahora, es acogerse a la posible prescripción de los delitos asegurando que las joyas las recibió cuando era presidente.

¿Herencia familiar?

En un primer momento intentó asegurar que eran herencia de su mujer, Sonsoles Espinosa, lo que habría obligado a declararlas igualmente. Estas son las explicaciones que deberá dar al juez, que ha rechazado concederle más tiempo para comparecer y justificar la procedencia de las joyas.

El capítulo del botín incautado en su despacho es el más llamativo, pero no el más grave. El expresidente deberá también explicar su papel en el rescate de Plus Ultra como posible mediador de la operación.

Sus hijas estarían también involucradas en la trama por posible blanqueo de capitales a través de la empresa What The fav. Su difícil situación podría influir en el ánimo de colaborar del expresidente.