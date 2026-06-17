Moncloa deja en el aire la confianza en Zapatero si hay medidas cautelares

Moncloa y Ferraz están convencidos de que las explicaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama serán lo suficientemente convincentes como para disipar las acusaciones que pesan sobre él. Gobierno y PSOE siguen instalados en el respaldo expreso al expresidente y se aferran a la presunción de inocencia como principal argumento de defensa.

Sin embargo, evitan entrar en el fondo de la cuestión. Se niegan a valorar si es ético o moral que un dirigente político guarde un botín millonario en joyas en la caja fuerte de un despacho en la calle Ferraz. La prueba quedó patente este martes, cuando la ministra portavoz, Elma Saiz, esquivó una tras otra todas las preguntas relacionadas con Zapatero. "No voy a entrar en detalles, y menos en informaciones que se han conocido por filtraciones", repitió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el Ejecutivo califican de "filtraciones" los informes de la UCO y, en particular, la pieza separada en la que aparecen las fotografías de más de un centenar de joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

El cierre de filas, no obstante, no es incondicional. En Moncloa no descartan que la situación pueda cambiar si, tras su declaración judicial de este miércoles y jueves, se le imponen medidas cautelares. Ese sería el punto de inflexión que pondría a prueba la confianza depositada en el expresidente. De producirse ese escenario, tanto el Gobierno como el PSOE se verían abocados a una estrategia similar a la empleada con Santos Cerdán y José Luis Ábalos: negar cualquier conocimiento previo de posibles prácticas delictivas y marcar distancias con los implicados.

No responden a si Zapatero tendría que devolver los regalos, pero intentan blanquear el escándalo escudándose en que ahora las leyes han cambiado, que el presidente y los ministros pasan controles en los aeropuertos y que todo está regulado. Lo hacen como contrapunto a las declaraciones del exministro de Zapatero Miguel Sebastián, quien explicó cómo se introducían joyas saudíes a través del Falcon sin control aduanero.