Los socialistas ya no aceptan joyas

A José Luis Rodríguez Zapatero no hace falta retirarle el pasaporte porque hasta las piedras preciosas saben que como salga de España acaba preso de los Estados Unidos en la misma cárcel que su colega Maduro, el sátrapa bolivariano, o en Guantánamo. Es más que probable que la negativa del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a imponer las cautelares solicitadas por la fiscalía anticorrupción y las acusaciones sea manipulada en las terminales mediáticas del sanchismo, duchas en difundir especies, bulos, insidias y mentiras. Y es que seguramente esperaban un desenlace más abrupto de la comparecencia judicial y pueden llegar al extremo de sostener que Zapatero ha sido absuelto porque no le han retirado los pasaportes.

Que este embajador de criminales, viscoso sicario del chavismo, untuoso tiralevitas chinas, negociador plenipotenciario con los golpistas catalanes además de presunto comisionista, supuesto contrabandista e hipotético estafador y ladronazo no tenga que presentarse cada quince días en el juzgado es una pena. Pero para él. Asumir una cierta rutina, aunque sea quincenal, es un primer paso para sobrellevar los rigores de la vida penitenciaria. Hay tantas evidencias, coincidencias, indicios y materiales probatorios acumulados en torno a las funestas actividades de Zapatero que está más pillado que Pujol. Pero con la diferencia en su contra de que es demasiado joven para pedir el comodín de la demencia. Que no acabe en la trena dependerá de cuánto tiempo sigan Sánchez en la Moncloa y Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Entre otras circunstancias, la mayoría de ellas contrarias a la justicia.

La defensa del expresidente socialista, liderada por el reputado catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, sostiene que las pruebas se han obtenido irregularmente y alega la prescripción de los delitos. Ni por lo más remoto la estrategia del egregio jurista Moreno Catena pasa por refutar las acusaciones. No hay con qué y la única salida es un alarde de pericia procesal que tumbe la instrucción de Calama, las actuaciones de la UDEF y la colaboración de los Estados Unidos.

Al abogado defensor no le ayuda el comunicado de su cliente pidiendo al pueblo que confíe en su inocencia. Y aún menos que casi un mes después de la aparición de las alhajas no se haya dicho desde el entorno de Zapatero una sola verdad sobre ellas. Como le ocurrió en su día al nacionalismo catalán, la izquierda que cena con Wyoming y Broncano alucina. ¿Zapatero un jeta? ¿Pero que me estás 'container'? No salen de su asombro, no se lo pueden creer y refunfuñan que si Felipe tiene y que si Aznar ha dicho. Bambi es mote de rana. No hay una sola instancia, estancia, extensión, tentáculo o dependencia del PSOE que no esté en la pomada de la organización criminal como sistema. Cleptocracia, nepotismo, populismo, autoritarismo, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, delitos contra la libertad sexual, contra la salud pública y contra el fisco. Todo y más.

Tras los casos de Ábalos y Koldo, de Cerdán y de Leire, del hermano y de la esposa, del fiscal general y de Rodríguez Zapatero, todo el mundo espera en ascuas las explicaciones prometidas por Pedro Sánchez. Se cree que hablará ante el Congreso. Capaz de decir que no se lo esperaba, que hay que ver y que no se aceptan joyas.