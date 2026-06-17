Cree el socialista que todos son de su condición

Hay un experimento que los economistas Raymond Fisman y Edward Miguel convirtieron en uno de los estudios más iluminadores de la economía conductual. Durante años, los diplomáticos extranjeros de la ONU en Nueva York acumularon multas de aparcamiento sin pagarlas ya que gozaban de inmunidad y la ley local no podía obligarles. Los investigadores usaron esos datos como termómetro de la cultura ética de cada país. Qué hace la gente cuando sabe que no habrá consecuencias.

España –como bien suponía, estimado lector– no quedó bien. En el ranking europeo, sus diplomáticos figuraban entre los más infractores, solo por detrás de Italia y la República Checa. En 2002, cuando se eliminó la inmunidad, las infracciones cayeron prácticamente a cero. La conclusión es tan sencilla como reveladora ya que no era un problema de individuos sino de cultura. Cuando las reglas se aplican con sanción, es más fácil que se cumplen. Cuando no, depende de quién seas y de dónde vengas.

Este marco ayuda a entender los casos Zapatero, las cloacas del PSOE y sus ramificaciones en las alcantarillas de otros partidos, no como escándalos aislados sino como ejemplos predecibles de esa cultura trasplantada al poder. Zapatero, que proclamó que "ser socialista es tener poco y dar mucho", guarda en su caja fuerte joyas de más de un millón de euros de procedencia dudosa. Miguel Sebastián, catedrático y exministro socialista, ha defendido que un político puede quedarse con regalos de enorme valor recibidos durante su mandato. En Estados Unidos, cualquier obsequio superior a quinientos dólares pertenece al Estado y acaba en los Archivos Nacionales. Sebastián llama a eso "moralina puritana". Lo que llama "moralina" con desprecio es exactamente la cultura cívica que los diplomáticos españoles demostraron no tener cuando nadie les vigilaba.

Lo más revelador no es el comportamiento sino la justificación. Sebastián, en un artículo reciente, se preguntaba si los políticos del PP no tendrían también sus cajas fuertes llenas de joyas y remataba: "Por mis sesgos cuantitativos, sé que la probabilidad de ese suceso es cero. No hemos podido ser los únicos." Es difícil ser más pedante y menos sabio al mismo tiempo. El argumento -si esto puede llamarse argumento- es que la corrupción ajena absuelve la propia. El refranero lo formula con más precisión y menos econometría: cree el ladrón que todos son de su condición.

Lo que Raymond Fisman y Edward Miguel demostraron es que este tipo de comportamiento no es una patología individual sino un producto cultural. Es decir, la convicción, interiorizada y transmitida, de que las normas son para quien no tiene otro recurso. En el caso de la izquierda española gobernante, esa convicción adopta la forma castiza de la superioridad ideológica como salvoconducto moral. Si eres socialista, si tu intención declarada es la justicia, si llevas en procesión la etiqueta de "progresista", las reglas éticas que rigen para los demás se vuelven, en el mejor caso, un formalismo burgués y, en el peor, esa moralina puritana que invocan cuando les conviene.

El experimento de los diplomáticos enseña algo más. Cuando llegaron las consecuencias, el comportamiento cambió de inmediato. Lo cual sugiere que el problema no es irresoluble. A falta de educación ética, pueden funcionar, en ciertos contextos, los incentivos económicos. Y de quien tiene el poder de aplicarlos.