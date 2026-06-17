Tellado machaca a Marlaska: "Usted nunca recuperará el honor perdido"

Otro día para olvidar para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se ha visto nuevamente sobrepasado en la última sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha aprovechado su debilidad y no ha dado cuartel a Marlaska. El diputado popular le ha recordado que "nunca recuperará el honor perdido" después de haber "encubierto a delincuentes y haber sacado a etarras de la cárcel".

La oposición ha pedido explicaciones este miércoles en la Cámara Baja al ministro por las últimas informaciones que apuntan a que Marlaska tenía conocimiento de las presuntas maniobras delictivas de Leire Díez, la fontanera del PSOE, que tenían como objetivo frenar las investigaciones de las causas judiciales que cercan al Ejecutivo, al Partido Socialista y a la familia de Pedro Sánchez.

Algo a lo que se suman las palabras de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que admitió este martes en el Senado que se había reunido un par de veces con Leire Díez. Por ello, Miguel Tellado ha acusado a Marlaska de "mentiroso" por haberlo negado previamente.

"Ha cometido delitos para tapar otros delitos"

Además, el secretario general popular ha afirmado que el ministro del Interior "estaba al tanto de todo" de la cloaca del PSOE. La cúpula de la Guardia Civil luchando contra la Benémerita y usted cometiendo delitos para tapar otros delitos, ¿No le da vergüenza?", le ha recriminado Tellado.

Y no solo las maniobras contra la Guardia Civil y la Policía Nacional. Marlaska ha tenido que enfrentarse a varias preguntas sobre la inacción del Ejecutivo con el narcotráfico, que cada vez campa más a sus anchas en España mientras los agentes piden más protección y ser declarados profesión de riesgo.

Ayuda que no llega a pesar de que decenas de agentes han sido asesinados en los últimos años, los dos últimos en la costa de Huelva el pasado mes de mayo. Una cascada de escándalos en el Ministerio del Interior, insuficiente para que Marlaska considere que debe dimitir, como llevan exigiendo miles de agentes desde hace tiempo.