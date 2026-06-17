Zapatero publica un comunicado en el que pide "confianza" y no explica nada de las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero ha abandonado la Audiencia Nacional cuatro horas después de su llegada y tras más de tres ante el juez. La Fiscalía ha pedido que se le apliquen medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país, que el juez ha rechazado y el expresidente ha seguido defendiendo su inocencia.

Lo ha hecho, en teoría, ante el juez Calama, pero también en un comunicado que ha publicado al terminar su comparecencia judicial y "ante la imposibilidad de hacerlo de viva voz".

En el texto, de cuatro párrafos y poco más de 200 palabras, el socialista no hace ninguna referencia a las joyas incautadas en su despacho y que se han convertido en uno de sus problemas legales.

Zapatero empieza por "darles las gracias a todos ustedes –en referencia a los periodistas– por la espera, y también a la ciudadanía" y asegura que ha "estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán" y que se ha mantenido callado "por respeto a la Justicia y a su señoría, que era quien primero debía escucharme". Además, promete –"no tengan duda"– que "en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas".

El expresidente imputado dice que se le "acusa de muy graves delitos que no he cometido" e insiste en que "siempre me conduje con decencia y con honradez". Ahora tiene "por delante la tarea de demostrarlo" y promete hacerlo "con absoluta transparencia y con plena confianza".

En un plano más jurídico asegura que ha "presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta" y dice que lo hace "porque no tengo absolutamente nada fuera de España", dice.

Finalmente, hace un llamamiento a la ciudadanía reclamando confianza, ya que "cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí".

Así que dirige un mensaje "a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza". Zapatero lanza algo así como una promesa electoral: "No les decepcionaré", dice, asegurando que, aunque "costará más o menos tiempo demostrarlo", al final "la verdad se abrirá paso" y devolverá "la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", insiste, antes de concluir con un "muchas gracias".

Zapatero es el primer presidente de la democracia imputado formalmente en una causa judicial, en su caso son dos: una por el rescate de Plus Ultra y otra por las joyas que se encontraron en su despacho, valoradas en más de 1,2 millones de euros en una primera tasación y cuyo origen no ha podido demostrar, por el momento.

Los problemas legales del expresidente no son menores ya que está imputado por seis delitos: organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y contrabando, estos dos últimos dentro de la pieza separada por las joyas.