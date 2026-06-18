Carlos Cuesta carga contra Zapatero tras la imputación de sus hijas: "Ha utilizado incluso a sus propias hijas"

El juez Calama ha imputado a las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y a su secretaria, Gertrudis, apenas unas horas después de que el expresidente saliera de la Audiencia Nacional sin aportar, según ha denunciado Carlos Cuesta, "ni una sola prueba" que desmonte los indicios racionales de criminalidad. Cuesta ha situado el nuevo auto como "el mayor tortazo" que podía recibir Zapatero, al alcanzar de lleno a su entorno familiar.

Ha recordado que el expresidente abandonó la Audiencia Nacional satisfecho por no haber recibido medidas cautelares, pese a estar conectado, según el editorial, con una estructura de hasta 38 sociedades aparentemente instrumentales y con negocios vinculados a China y Venezuela que desembocan en mercados internacionales del oro, el níquel, el petróleo y las criptomonedas. Para Cuesta, esa estructura habría justificado medidas que el juez decidió no imponer alegando la "visibilidad pública" del investigado.

Una empresa pantalla a nombre de las hijas

El núcleo del nuevo auto, según ha detallado Cuesta, es la sociedad WTFab, atribuida a las hijas del expresidente. Ha sostenido que el documento judicial deja claro que esa empresa carece de actividad propia y que toda la que tiene procede del padre, por lo que la describe como "una empresa camuflada del padre". La conclusión que apunta el editorial es contundente: Zapatero "habría llegado a utilizar incluso a sus propias hijas" para camuflar parte de los cobros a través de esa entidad.

A las hijas, recuerda Cuesta, se les imputan de momento tres delitos, entre ellos organización criminal, según solicita la Fiscalía Anticorrupción. La secretaria Gertrudis, con peso en la Ejecutiva Socialista Madrileña, también queda imputada por su conexión con Cristóbal Cano, administrador del entramado societario del testaferro Julito Martínez, la persona que habría recibido los encargos para lograr el rescate de Plus Ultra.

El caso ya no depende de los móviles venezolanos

Cuesta ha subrayado el alcance procesal de la decisión. Hasta ahora, ha explicado, buena parte de la causa se apoyaba en los volcados de los teléfonos de los accionistas venezolanos de Plus Ultra, una prueba que la defensa pretende anular alegando supuestas irregularidades en su obtención por las autoridades estadounidenses. Con la imputación del entorno, el periodista sostiene que existe una nueva vía que conecta directamente a Zapatero, a través de su secretaria y del administrador de Julito, con el rescate de 53 millones de euros, sin necesidad de esos móviles.

El editorial también ha repasado las explicaciones ofrecidas ante el juez, que Cuesta ha calificado de mentiras o evasivas: desde la falta de certificados de las joyas y de declaraciones ante Hacienda hasta unos informes de consultoría que, según él, eran "un churro" copiado de documentos públicos de la Comisión Europea. Para Cuesta, el caso de Zapatero es un reflejo del de Pedro Sánchez, a quien ha vinculado por la presunta financiación irregular del partido, y ha augurado que la defensa seguirá generando nuevas versiones: "las mentiras les duran 15 segundos".