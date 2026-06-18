Zapatero pone a sus hijas en la picota

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha decidido investigar a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, titulares de una empresa que habría recibido las comisiones derivadas de la mediación del expresidente del Gobierno en el tejemaneje. El referente moral del PSOE, el faro ético del sanchismo, el paladín de la honorabilidad socialista ha resultado ser un golfo cuyas actividades han puesto a sus propias hijas en la picota judicial. Nada hay más miserable que utilizar a unas hijas para cobrar comisiones por operaciones contra la Hacienda pública y camuflar pagos de supuestos informes orales.

El expresidente Rodríguez Zapatero ha tratado de aparentar ante el juez ser un inútil de tomo y lomo, un ignorante y un analfabeto en todo lo relacionado con las obligaciones ante el fisco. Su estrategia es la de hacerse pasar por un imbécil, un inconsciente y un auténtico estúpido. Intenta así restar trascendencia penal a sus desmanes económicos, a sus coimas, a sus maniobras, operaciones en las que no dudaba en emplear una empresa de sus dos hijas como tapadera de las comisiones derivadas del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Los audios que publica Libertad Digital de su declaración ante el juez Calama muestran a un tramposo acorralado, a un cuentista impostado, a un mentiroso patológico, un fabulador que se cree sus propias fantasías. Que el magistrado no le retirara el pasaporte y no aplicara las medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares no puede ser tenido como una muestra de inocencia del imputado. Rodríguez Zapatero ha quedado retratado. No tiene más defensa que pedir la nulidad de las pruebas y alegar la prescripción de los delitos que se le atribuyen. En el afán de engañar a la justicia, el expresidente se muestra como un inútil, un atontado incapaz de enviar un correo electrónico.

Rodríguez Zapatero es el perfecto corrupto socialista: no sabe nada, no hizo nada y se declara un completo incapaz. La primera consecuencia de su intento por tomar al juez y a la sociedad española por idiotas es la imputación de sus hijas Laura y Alba, titulares de la empresa en la que se ingresaban los pagos de Julio Martínez, alias Julito, el presunto testaferro de un expresidente del Gobierno de España que ha sido capaz de justificar sus elevados ingresos por informes orales por el hecho de que los supuestos análisis eran de carácter "geoestratégico".

Rodríguez Zapatero se cree que todo el mundo es tan crédulo como los fanáticos de su partido, que su imagen de hombre supuestamente honrado y aparentemente cabal cuela. Lo cierto es que ni en su propio partido compran ya el relato del atolondrado ingenuo que no sabía que sus actividades estaban enmarcadas en siete tipos diferentes de delito: organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando.

Muestra de su calaña es que se haya valido de sus hijas y que estas, en consecuencia, tengan que asumir una investigación judicial cuando todo indica que son unas pobres víctimas de las andanzas de su padre, un presunto golfo internacional, un jeta mundial, un comisionista de baja estofa, un vividor que se ha hecho de oro defendiendo la narcodictadura venezolana y el régimen comunista chino.

Sus propias hijas han acabado imputadas. No se puede ser más miserable que un tipo que utiliza a sus propios descendientes como un parapeto frente a la acción de la justicia. Eso es Rodríguez Zapatero y eso es el PSOE.