El Gobierno atribuye a la inflación el alto valor de las joyas de Zapatero

Después de que el primer expresidente del Gobierno citado como imputado abandonara la Audiencia Nacional sin ofrecer una sola explicación sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz, en el Gobierno se afanan en desviar la atención. A día de hoy, ni se ha acreditado el origen de las piezas ni consta la correspondiente liquidación tributaria y aduanera.

Sin embargo, en lugar de responder a estas cuestiones, el Ejecutivo recurre a explicaciones tan inverosímiles como sostener que no es lo mismo el valor que tenían las joyas cuando fueron entregadas, que el que alcanzan ahora. Según este argumento, su elevada tasación actual obedecería simplemente a la revalorización acumulada durante años y al efecto de la inflación.

Aunque es evidente que desde 2007, cuando supuestamente y según fuentes del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió algunas de las piezas más valiosas durante un viaje a Arabia Saudí, su valor se ha incrementado, lo cierto es que nunca fueron bienes de escasa cuantía. La apelación de los socialistas a la revalorización, en todo caso, no altera el hecho esencial de que se trata de un lote de joyas de extraordinario valor cuya procedencia y situación fiscal siguen sin aclararse. También hay quienes han defendido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el presidente del Gobierno que más bienes ha donado a Patrimonio Nacional, entre los que, obviamente, no figuran dichas joyas.

Con este tipo de argumentos, el Gobierno intenta contener una crisis política que amenaza con agravarse, al tiempo que denuncia supuestas filtraciones en las informaciones publicadas y las presenta como parte de una operación destinada a desestabilizar al Ejecutivo. De ahí que algunos miembros del Ejecutivo recurrieran a teorías conspirativas para defender al Gobierno. "A mí me levanta muchas sospechas el hecho de que Estados Unidos a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clona el móvil en el año 2021 y justamente ahora en el que el Gobierno de España se planta contra Trump, se planta con ese no a la guerra o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones", dijo la ministra de Ciencia, Diana Morant, en los pasillos del Congreso.

En el PSOE aseguran sentirse "aliviados". Una valoración que contrasta con la imagen ofrecida este miércoles por el presidente del Gobierno durante la sesión de control, donde se mostró visiblemente incómodo, nervioso y titubeante, evitando además mencionar al expresidente socialista. Los dirigentes del partido sostienen que, tras declarar ante el juez José Luis Calama, José Luis Rodríguez Zapatero "ha salido bien parado", obviando el profundo desgaste que supone para el Ejecutivo y para el PSOE ver a uno de sus expresidentes imputado por seis delitos graves.