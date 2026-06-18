El juez De Prada concede la semilibertad al etarra que secuestró a Cosme Delclaux

Otro preso de ETA saldrá de prisión antes de cumplir íntegramente su pena. En esta ocasión se trata de Gregorio Vicario Setién. Acumulaba 266 años de pena de lo que habría de cumplir, como máximo, 30 años por asesinato, estragos, terrorismo y por participar en el secuestro de Cosme Delclaux, un abogado vizcaíno que estuvo 232 días secuestrado cuando salía de su trabajo y que supuso uno de los secuestros más largos de la banda terrorista ETA. Delclaux murió el pasado 25 de abril a los 64 años. Debía estar en la cárcel hasta 2035.

Setién saldrá periódicamente de la cárcel para hacer un voluntariado con una asociación de los jesuitas, según ha adelantado El Confidencial. Ha sido gracias a la aprobación de tres jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que integran Alfonso Guevara, Carolina Rius y José Ricardo de Prada. En 2016 las víctimas de la ETA lo recusaron por su parcialidad. Una tal que ha sido contrastada. Y es que De Prada fue el artífice de la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy y llevar a la presidencia a Pedro Sánchez. Además, ha apoyado públicamente a Baltasar Garzón; también anuló la prisión de los cuatro CDR arrestados por delitos de terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos.

Un uso torticero del reglamento penitenciario

Ahora ha firmado un auto en el que otorga a Vicario Setién la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de modo que le permite cumplir la condena en un régimen mucho más flexible. Por su parte, las víctimas han insistido en que este artículo sirve al Gobierno vasco para llevar a cabo una política que beneficia a los terroristas.

Contrasta, sin embargo, esta postura con la del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que rechazó aplicar el régimen de semilibertad al terrorista por "falta de motivación reforzada" y porque en su expediente no constan ningún escrito de arrepentimiento ni perdón a las víctimas. Llama la atención que en el auto de la juez Reyes Jimeno se expusiera que tampoco constaban permisos de salida que pudieran acreditar una evolución progresiva del reo. Con todo, la dinámica del Gobierno vasco pasa beneficiarse de las competencias en prisiones que transfirió Pedro Sánchez en 2021.

Hay que recordar la Fiscalía señaló el uso torticero del artículo 100.2 para provocar una "conversión encubierta" de la actual situación penitenciaria y un "uso indebido" a propósito de la concesión del tercer grado a Soledad Iparraguire, más conocida como Anboto. A Setién se suman los casos de Gorka Palacios, exjefe militar de ETA, y Joanes Larretxea, condenado por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría.